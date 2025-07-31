  1. Realting.com
  4. Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay

Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay

Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$739,299
29
ID: 27860
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Miasto
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    100

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Luksusowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Wieżowcu w Business Bay Dubai

Mieszkania z 1 do 4 sypialniami zlokalizowane są w najbardziej prestiżowej inwestycji w Business Bay w Dubaju. Ta 122-piętrowa wieża wykończona jasnym złotem łączy tradycyjny urok Emiratów ze współczesnymi udogodnieniami.

Mieszkania na sprzedaż w Business Bay w Dubaju znajdują się 5 minut jazdy od kanału, 10 minut jazdy od centrum zdrowia, Dubai Downtown i Mall of Dubai; 15 minut jazdy samochodem od Opery w Dubaju i szkoły międzynarodowej, 20 minut jazdy od wyspy Palm Jumeirah i plaży Jumeirah oraz 25 minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Projekt zapewnia łatwy dostęp do zabytków, centrów biznesowych i rozrywkowych w Dubaju. Wieżę otaczają ogrody na dachach, ścieżki do biegania i najwyższej klasy centra fitness. Projekt zapewnia usługę ochrony i concierge wraz z miejscami parkingowymi. Co więcej, w wieży znajduje się SPA, sauna, strefy do jogi i medytacji oraz boiska sportowe. Projekt obejmuje bujny, zielony las deszczowy (o powierzchni 447 metrów). Ponadto znajduje się tu najwyższy na świecie basen typu infinity (długość 431 metrów). Co więcej, 439-metrowa restauracja wprowadza nowy standard w kulturze dobrego jedzenia.

Wysokiej jakości materiały, takie jak sprzęt marki Candy, gwarantują komfortowe warunki życia. Penthousy zostały zaprojektowane w stylu arabskim, chińskim, greckim i francuskim.

Mieszkania parterowe obejmują otwartą kuchnię, jadalnię i salon. Posiadają łazienkę en-suite wraz z sterfą łazienki i pralni. Mieszkania z 3 i 4 sypialniami posiadają pokój pokojówki.

Dwupiętrowe mieszkania posiadają kuchnię, pokój dzienny, sypialnie, pokój pokojówki, pralnię, jacuzzi i basen na parterze. Na piętrze znajdują się sypialnie, łazienka, salon i miejsce do pracy.

Ten prestiżowy projekt jest drugą co do wysokości wieżą na świecie po Burj Khalifa. Szklane balustrady umożliwiają prowadzenie luksusowego stylu życia. Zadzwoń do nas i skorzystaj z zalet, jakie oferuje ten projekt.


DXB-00114

Lokalizacja na mapie

Business Bay, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Duplex penthouses in the new The Chedi Private Residences with a swimming pool, restaurants and services, Al Barsha, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,74M
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$802,990
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Skyscape Avenue with a swimming pool and gyms close to golf courses, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$479,581
Zespół mieszkaniowy New The FIFTH Residence with swimming pools, gardens and concierge service, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$352,707
Rezydencja Atlantis The Royal
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,39M
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Zespół mieszkaniowy Sealine Residence
Ajman, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Przytulne apartamenty w nowej inwestycji Sealine Residence! Doskonała propozycja do zamieszkania i inwestycji! Rentowność - od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: prywatna plaża, basen, siłownie wewnętrzne i zewnętr…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$727,447
Val zaprasza do zanurzenia się w świecie wyrafinowania, gdzie współczesna elegancja spotyka spokój. Val oferuje 121 rezydencji, w tym studia i 1-2 pokojowe apartamenty. Wnętrza tworzą filozofię minimalistycznego luksusu, gdzie każdy element jest starannie przemyślany, aby stworzyć stylową i …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$189,830
Ananda Residences to projekt mieszkaniowy, stworzony dla tych, którzy cenią harmonię stylu, komfortu i aktywnego stylu życia. Położony w dynamicznie rozwijającym się obszarze Motor City, projekt ten będzie idealny zarówno dla życia, jak i inwestycji. Przejrzystość przytulny kompleks mieszkal…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje