  2. Emiraty Arabskie
  3. Ras al-Chajma
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

Mina Al arab
13
Al jazeera heritage village
4
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy " W Hotels & Residences Al Marjan Island " by Dalands Holding & Marriott International
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,28M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 21
Przegląd lokalizacji Nowy kompleks mieszkalny złożony z czterech luksusowych domów jest w trakcie rozwoju na ulicy Eleonon w obszarze Mariza Pallini. Ta pogodna, zielona okolica charakteryzuje się niską architekturą, łagodnym mikroklimatem i ekspansywnym, niezakłóconym widokiem, co czyni …
Deweloper
DC Constructions
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nura
Zespół mieszkaniowy Nura
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$217,835
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 21
Nura to nowoczesna nadmorska rezydencja z panoramicznym widokiem i infrastrukturą wypoczynkową w Mina Al Arab przez RAK Properties!Nura to nowy kompleks mieszkalny RAK Properties położony w centrum Mina, w dużej skali nadmorskiej społeczności Mina Al Arab w Ras Al Khaimah. Projekt łączy w so…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$350,485
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty przy Plaży z Planem Płatności po Odbiorze na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, rozciągający się na 4,5 km w głąb Zatoki Arabskiej, oferujący ponad 7 km białych, piaszczystych plaż i 23 km nadmorskiej promenady. Skł…
Agencja
TEKCE Real Estate
OneOne
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,18M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag położony w Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozciągający się na 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i obejmujący powierzchnię 2,7 miliona metrów kw…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Pokaż wszystko Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Apartamentowiec JW Marriott Penthouses
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$2,22M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Przedstawiamy ekskluzywny dwupoziomowy penthouse z 3 sypialniami, położony w ekskluzywnej okolicy na wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah, JW Marriott Residences oferuje wyjątkowe wrażenia. Zjednoczone Emiraty Arabskie to miejsce, w którym różnorodność, luksus i nieskończone możliwości mogą się…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Pokaż wszystko Apartamentowiec Anantara Residences
Apartamentowiec Anantara Residences
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Anantara, znana ze swojej zainspirowanej Thai- luksusowej gościnności, partnerzy z RAK Properties, wiodący deweloper Emiratów od ponad dwóch dziesięcioleci, do wprowadzenia ekskluzywnej kolekcji rezydencji nabrzeża w Mina, Ras Al Khaimah. Ta współpraca łączy w sobie elegancję podpisaną Anant…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$205,479
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesne mieszkanie w inwestycji EDGE w Ras Al Khaimah! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty po oddaniu kluczy! Termin płatności - 2 kwartały. 2027 Udogodnienia: teren do jazdy na łyżwach, bar, basen, siło…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Apartamentowiec Moonstone Missoni Octa
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$350,964
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Projekt zlokalizowany jest na wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah. Elementy projektu podkreślają naturalne piękno okolicy, tworząc poczucie harmonii pomiędzy Projekt i środowiska naturalne. Moonstone zaprojektowany wspólnie z Missoni Interiors to arcydzieło luksusowego życia położone na urok…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Zespół mieszkaniowy High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$434,833
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
SKAI by RAK Properties - Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.Ultra- Premium Waterfront Residences in Ras Al Khaimah.1-2 Bedroom Apartments & Penthouses Budapeszt 124; Branded Residences ZakończeniePrzegląd projektu:SKAI by RAK Nieruchomości jest przełomowy markowy rozwój mieszkalny …
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,96M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty nad Morzem w Stylu Zahy Hadid z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie stworzony archipelag w Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozciąga się na długości 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i zajmuje powie…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Zespół mieszkaniowy Ellington Views I
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$582,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w nowym kompleksie mieszkaniowym Ellington Views I! Z panoramicznym widokiem na wyspę Al Marjan, pole golfowe Al Hamra i kanał wodny Al Hamra! Wysoka wydajność - od 6,8%! Nadaje się do zamieszkania i inwestycji! Nieoprocentowane raty! Udogodnienia: basen infinity, klub plażowy, …
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$707,956
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty nad Morzem w Stylu Zahy Hadid z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie stworzony archipelag w Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozciąga się na długości 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i zajmuje powie…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Apartamentowiec Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$758,631
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Rezydencje AVELINE od Citi Developers Lokalizacja: JVC District 16 Budynek: G+3 Podium+17 Typy mieszkań: Studio, 1 sypialnia, 2 sypialnie & 3 sypialnie Przekazanie: drugi kwartał 2026 Rozmiary: Studio: 453,70 m2 1 sypialnia: od 768,96 do 829,03 stóp kwadratowych 2 sypialnie: od 10…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy MASA
Zespół mieszkaniowy MASA
Zespół mieszkaniowy MASA
Zespół mieszkaniowy MASA
Zespół mieszkaniowy MASA
Zespół mieszkaniowy MASA
Zespół mieszkaniowy MASA
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$235,949
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty nad morzem na życie i inwestycję! Z okien roztacza się wspaniały panoramiczny widok na morze! Raty bez odsetek! Wysokie przychody z wynajmu - 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Miesięczny dochód z wynajmu - 1000 $ Udogodnienia: baseny, w tym wydzielony basen dla dzieci, place…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,03M
Rok realizacji 2026
Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i św…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$328,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Kompleks mieszkaniowy premium Manta Bay na wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah! Mieszkania na życie i inwestycję! Przychód z wynajmu - od 6%! W pełni umeblowane apartamenty! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: kilka basenów; w pełni wyposażona siłownia, s…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Oceano
Zespół mieszkaniowy Oceano
Zespół mieszkaniowy Oceano
Zespół mieszkaniowy Oceano
Zespół mieszkaniowy Oceano
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oceano
Zespół mieszkaniowy Oceano
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$520,548
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 66–149 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Real estate in Dubai with full legal support. Assistance in the transfer of funds. Free selection of real estate. - Commission for our Customers 0% ( the commission is paid by the developer ); - Free real estate management; - Interest-free installment for up to 7 years; - Only experienced br…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.0
520,548
Mieszkanie 2 pokoi
149.0
1,15M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Zespół mieszkaniowy Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$435,006
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophystication at Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living in Ras Al Khaimah 's Most Presticious Community.1, 2, & 3 Sypialnia Apartamenty i Penthouses Budapeszt 124; Przekaźnik: Q2.2028Przegląd projektu:Mirasol to nowy nadmorski punkt orientacyjny RAK Proper…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Zespół mieszkaniowy Ellington Views 2
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$524,336
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z panoramicznym widokiem na plażę! Nieoprocentowane raty! Zysk od 10% w $! Cudowne mieszkanie do zamieszkania, inwestowania i wynajmu! Ellington Views 2 znajduje się w Ras al Khaimah. Infrastruktura: klub plażowy, basen, kryty symulator golfa, studio fitness, zewnętrzna strefa …
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,15M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty Sygnowane Marką Gianfranco Ferré z Płatnościami Ratalnymi na Wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah Al Marjan Island to imponujący, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, który w efektowny sposób rozciąga się w głąb Zatoki Arabskiej. Oferuje światowej klasy połączenie luksus…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Sora Beach Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$756,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
Luksusowe apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Sora Beach Residences na wyspie Al Marjan! Pierwsza linia brzegowa! Rozwinięta infrastruktura! Kilka kroków od przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Ze względu na lokalizację w pobliżu kasyna i przypływ światowych gwiazd apartamenty będą miały w…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Zespół mieszkaniowy s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Zespół mieszkaniowy s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Zespół mieszkaniowy s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Zespół mieszkaniowy s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Zespół mieszkaniowy s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$494,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Projekt zlokalizowany jest w elitarnej wiosce Al Hamra w Ras al-Khaimah. Kompleks składa się z 622 apartamentów, luksusowych studiów i apartamentów z 1–3 sypialniami, rozmieszczonych w pięciu budynkach średniej wielkości i 19 ekskluzywnych kamienicach z 4 sypialniami, każda z 3 piętrami. Wsz…
Agencja
Риэлтор без границ
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$3,17M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty Sygnowane Marką Gianfranco Ferré z Płatnościami Ratalnymi na Wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah Al Marjan Island to imponujący, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, który w efektowny sposób rozciąga się w głąb Zatoki Arabskiej. Oferuje światowej klasy połączenie luksus…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,49M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty przy Plaży z Planem Płatności po Odbiorze na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, rozciągający się na 4,5 km w głąb Zatoki Arabskiej, oferujący ponad 7 km białych, piaszczystych plaż i 23 km nadmorskiej promenady. Skł…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$417,070
Rok realizacji 2026
Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i św…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty Inspirowane Zaha Hadid na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,24M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty nad Morzem w Stylu Zahy Hadid z Możliwością Płatności Ratalnej na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie stworzony archipelag w Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozciąga się na długości 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i zajmuje powie…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy One Central
Zespół mieszkaniowy One Central
Zespół mieszkaniowy One Central
Zespół mieszkaniowy One Central
Zespół mieszkaniowy One Central
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One Central
Zespół mieszkaniowy One Central
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$198,423
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w nowatorskim projekcie One Central w sercu Ras Al Khaimah! Panoramiczny widok na morze! Dogodna lokalizacja! Świetna opcja do zamieszkania i inwestycji! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskic…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$206,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 84–131 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Gatsby Residences to współczesna, niska wieża mieszkalna, która została zaprojektowana z płynną fasadą, która odzwierciedla otaczające elementy natury. Położony na tętniącej życiem wyspie Hayat, w sercu społeczności Mina Al Arab, gdzie znajdują się kurorty InterContinental i Anantara. Z w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Mieszkanie 2 pokoi
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Pokaż wszystko Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Apartamentowiec Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$211,382
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 32
Colibri Views by Major Developers - Elevate Your Life in RAK Central.Luksusowe życie z Casino-View Prestige, Smart Comfort & Silny potencjał ROI w Ras Al Khaimah Fastest- Rosnące miejskie HubPierwsza lokalizacja: Nowy adres zasilania w RAKPołożony w centrum RAK, zaledwie kilka minut od Wynn …
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Zespół mieszkaniowy The Royal Breeze Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Gotowe apartamenty w nowym kompleksie Royal Breeze Residences w ośrodku Al Hamra Village! Doskonała opcja wynajmu (ROI - 9% w USD)! Na brzegu morza! Kompleks oddany do użytku! Infrastruktura: teren zagospodarowany z ogrodami krajobrazowymi, polami golfowymi i klubem golfowym, przystań jacht…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Waterfront
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$278,082
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w luksusowym kompleksie na nabrzeżu Waterfront w Al Hamra Village! Malowniczy widok na morze! Apartamenty ze względu na lokalizację w pobliżu kasyna będą charakteryzowały się wysokimi dochodami z wynajmu i sprzedaży! Dochód z odsprzedaży - 30%! W pobliżu znajduje się cała infrast…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Zespół mieszkaniowy Nikki Beach Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$649,315
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 21
Apartamenty w nowym projekcie Nikki Beach Residences! Mieszkania na życie i inwestycję! Opłacalna inwestycja! ROI - 6% w dolarach. Dochód z wynajmu - od 1100 $ miesięcznie! Raty nieoprocentowane przez cały okres budowy! Rok ukończenia - 2028. Stylowa aranżacja wnętrz wykonana jest w od…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Quattro Del Mar
Apartamentowiec Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A MASTERPIEC OF URBAN ARCHITECTURE AND NATURAL HARMONYOd eleganckich apartamentów jednopokojowych do obfitych duplexów z trzema sypialniami, każda rezydencja embdiesa symfonia wyrafinowania i nowoczesnego życia. Tutaj, panoramiczne okna nie tylko, ramka spokojnej laguny, ale także przynieść …
Agencja
PSI Real Estate LLC
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z Planem Ratalnym na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$698,640
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty Sygnowane Marką Gianfranco Ferré z Płatnościami Ratalnymi na Wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah Al Marjan Island to imponujący, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, który w efektowny sposób rozciąga się w głąb Zatoki Arabskiej. Oferuje światowej klasy połączenie luksus…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Zespół mieszkaniowy La Mazzoni
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$513,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w ekskluzywnym kompleksie mieszkaniowym La Mazzoni w Ras Al Khaimah! Kilka kroków od przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Apartamenty są w pełni umeblowane! Ze względu na lokalizację w pobliżu kasyna i przypływ światowych gwiazd apartamenty będą miały wysoki dochód z wynajmu i ods…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Shoreline
Zespół mieszkaniowy Shoreline
Zespół mieszkaniowy Shoreline
Zespół mieszkaniowy Shoreline
Zespół mieszkaniowy Shoreline
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Shoreline
Zespół mieszkaniowy Shoreline
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$501,370
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Luksusowe apartamenty w nowej inwestycji Shoreline nad brzegiem morza! Doskonała lokalizacja! Bezpośredni dostęp do plaży! Blisko kasyna Wynn! Apartamenty ze względu na lokalizację w pobliżu kasyna będą charakteryzowały się wysokimi dochodami z wynajmu i sprzedaży! Znajdziemy mieszkanie z ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Zespół mieszkaniowy Playa Del Sol
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$414,304
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty w najwyższej klasy kompleksie mieszkaniowym Playa Del Sol w Dubai International City! Blisko morza! Kompleks dzięki swojej lokalizacji idealnie nadaje się pod inwestycję! Blisko przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Udogodnienia premium! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocento…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$693,983
Rok realizacji 2026
Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i św…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Apartamentowiec Mantabay Major by Loro Piana
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$346,575
Rok realizacji 2026
Odkryj uosobienie luksusu w Manta Bay, gdzie każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby podnieść Twój styl życia. Od eleganckich apartamentów typu studio po przestronne apartamenty z 2 sypialniami, częściowo umeblowane w sprzęt kuchenny i w pełni umeblowane przez Loro Piana, już od 50 000…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Zespół mieszkaniowy Quattro Del Mar
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$231,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Apartament z przepięknym panoramicznym widokiem na ocean i dostępem do plaży! Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu (ROI - od 10% w $). Korzystne warunki dla inwestorów i obiecujący potencjał inwestycyjny! Quattro Del Mar — to nowa inwestycja RAK Properties, zlokalizowa…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Zespół mieszkaniowy Rosso Bay
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$524,773
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 24
Markowe apartamenty do komfortowego życia i inwestycji! Wysoka rentowność wynajmu (ROI - 6% w USD)! Udostępnimy katalog inwestorski! Miesięczny dochód z wynajmu – 1000 dolarów. Raty nieoprocentowane! Rezydencja będzie posiadała łazienki w sypialniach oraz szafy wnękowe lub garderoby. Wypos…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$759,189
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 20
Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Kasyna Wynn na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag położony w Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, rozciągający się na 4,5 kilometra w głąb Zatoki Arabskiej i obejmujący powierzchnię 2,7 miliona metrów kw…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Zespół mieszkaniowy Nobu Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$630,249
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe apartamenty w Nobu Residences w Ras Al Khaimah! Wysoki zwrot z inwestycji (ROI - 6% w dolarach)! Rentowność z odsprzedaży wynosi 15-20%! Apartamenty są w pełni umeblowane! Plan ratalny 0%! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Korzyści: prywatny basen i siłownia, klub dla dzieci z …
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Pokaż wszystko Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Apartamentowiec JW Marriott residences al Marjan Island
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$828,915
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Z przyjemnością prezentujemy te luksusowe nieruchomości w ekskluzywnej okolicy położonej na wybrzeżu wyspy Al Marjan w Ras Al Khaimah, JW Marriott Residences oferuje przeżycie jak nic innego. W projekcie przewidziano od 1 do 2 sypialni. Zjednoczone Emiraty Arabskie to miejsce, w którym różno…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Zespół mieszkaniowy La Mer by ELIE SAAB Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$528,462
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 18
Oszałamiające apartamenty w kompleksie mieszkaniowym La Mer by ELIE SAAB Residences w Ras Al Khaimah! Na brzegu morza! Ekskluzywne udogodnienia! Designerskie wnętrze! Kuchnia w pełni umeblowana ze sprzętem AGD! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub plane…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Zespół mieszkaniowy Manta Bay
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$326,717
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 36–129 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Pierwszym na świecie Sky Beach jest Manta Bay na wyspie Al Marjan. Studio, 1 sypialnia, 2 sypialnie z oczekiwanym ROI do 12%.Fascynujące i chwytające świadomość wszystkich, oferuje niezrównane czarujące widoki na wyspę Marjan. Oferujemy prosty pomysł - cieszyć się nienagannym wakacje każdego…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.5
435,659
Mieszkanie 2 pokoi
129.4
898,546
Kawalerka
36.4
326,744
Agencja
Easy Life Property
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Pokaż wszystko Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Mamy przyjemność zaoferować Państwu tę luksusową nieruchomość w prawdziwie ekskluzywnej dzielnicy Dubaju, na wyspie Al Marjan, która jest bardzo poszukiwana przez dużych biznesmenów z całego świata. Tak nazywa się ten majestatyczny projekt renomowanego dewelopera The Luxe. W Oceano znajdują …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Zespół mieszkaniowy Park Beach Residence 2
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$272,257
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w nowym kompleksie Park Beach Residence 2 na malowniczym wybrzeżu wyspy Al Marjan w Ras Al Khaimah! Udogodnienia premium! Doskonała lokalizacja na nabrzeżu! W pełni wyposażona kuchnia! Kompleks otoczony jest dziewiczymi plażami i luksusowymi kurortami! Znajdziemy mieszkanie z kor…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Zespół mieszkaniowy Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$234,949
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 44–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Hayat Residence znajduje się na prestiżowej wyspie Hayat w Mina Al Arab, z najlepszych w klasie udogodnień, które region ma do zaoferowania, jak również wspaniałe widoki na plażę i zapierające dech w piersiach rozszerzenie Zatoki Arabskiej.Wyspa Hayat oferuje spektakularne widoki na wodę, fa…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
211,000
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
296,000
Kawalerka
43.9
140,000
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Zespół mieszkaniowy Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$333,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Solera by RAK Properties - Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah.Nowoczesne Residences Along the Shores of Mina Al Arab.1, 2 & 3 Sypialnia Apartamenty Pensjonat 124; Handover: Q2 2028Przegląd projektu:Solera jest najnowszym rozwojem mieszkaniowym przez RAK Properties, oferując spokojn…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Pokaż wszystko Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Apartamentowiec The Astera by Aston Martin Darglobal
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$474,698
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 16
Astera, wnętrza Astona Martina, najnowocześniejsza inżynieria materiałowa, skrupulatne rzemiosło i niezrównane funkcje, z konsekwentnym tworzeniem pożądanych luksusowych rezydencji. We współpracy z Darglobal to wyjątkowe połączenie kompetencji i innowacji doprowadziło do narodzin Astery, ek…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Zespół mieszkaniowy Marriot Resort Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$753,425
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty w kultowym kompleksie mieszkaniowym Marriot Resort & Rezydencje! Wysoki zwrot z inwestycji (ROI - 12,7% w dolarach)! Dochód ze sprzedaży - 43%! W pełni umeblowane! Wspaniały panoramiczny widok na morze! Termin realizacji - 4 mkw. 2026 Udogodnienia: 6 wyjątkowych restauracji, ws…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Zespół mieszkaniowy Cape Hayat
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$528,219
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Luksusowy apartament w nowym kompleksie Cape Hayat w Ras Al Khaimah! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Zysk od 10%! Ewentualnie pozwolenie na pobyt! Udostępnimy katalog inwestorski! Termin płatności - 2 kwartały. 2026 Udogodnienia: ścieżka rowerowa, centrum fitness, m…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Zespół mieszkaniowy The Beach Vista
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$312,059
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w luksusowym kompleksie The Beach Vista! Blisko morza! Zapierające dech w piersiach widoki na morze i wyspę Wynn Al Marjan z pierwszym kasynem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Bezpośredni dostęp do plaży! Lokalizacja pierwsza klasa! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocent…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$145,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 17
Powierzchnia 39–117 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt Rising Star zlokalizowany jest na prestiżowej wyspie Hayat w Mina Al Arab i oferuje najlepsze w swojej klasie udogodnienia, jakie ma do zaoferowania ten region – wspaniałe widoki na plażę i zapierającą dech w piersiach przestrzeń Zatoki Perskiej. Wyspa Hayat oferuje spektakularne …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
211,000
Mieszkanie 2 pokoi
117.0
296,000
Kawalerka
39.0
145,000
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Pokaż wszystko Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Apartamentowiec Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$196,784
Rok realizacji 2026
Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i św…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$547,268
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty przy Plaży z Planem Płatności po Odbiorze na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, rozciągający się na 4,5 km w głąb Zatoki Arabskiej, oferujący ponad 7 km białych, piaszczystych plaż i 23 km nadmorskiej promenady. Skł…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Zespół mieszkaniowy Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$350,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 36–130 m²
5 obiekty nieruchomości 5
The World 's First Sky Beach - Manta Bay na wyspie Al Marjan. Studio, 1 sypialnia, 2 sypialnie z oczekiwanym ROI do 12%.Twoje wyłączne możliwości inwestycyjne zaczynają się od 1,3 miliona AED.📍Doskonała lokalizacja: Al Marjan Island, zaledwie kilka minut od Wynn Resort🌟30 + światowej klasy u…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.5 – 58.0
430,000
Mieszkanie 2 pokoi
130.0
890,000
Kawalerka
36.0
350,000
Deweloper
Major Developers
Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Zespół mieszkaniowy MOONSTONE Interiors by Missoni
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$511,446
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty nad morzem na życie i inwestycję! Z okien roztacza się wspaniały panoramiczny widok na morze! Raty bez odsetek! Wysokie przychody z wynajmu - 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Kompleks mieszkaniowy premium MOONSTONE Interiors by Missoni znajduje się w Ras Al Khaimah nad brze…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Zespół mieszkaniowy Porto Playa
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$562,967
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z widokiem na nabrzeże i Zatokę Perską! Wydajność - 6% w $! Prywatna plaża! Cudowne mieszkanie do zamieszkania i inwestycji! W pełni wyposażona kuchnia! Nowy kompleks premium Porto Playa zlokalizowany jest w Ras al Khaimah. Udogodnienia: dedykowane centrum fitness, klub, basen …
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Pokaż wszystko Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Apartamentowiec Oceano by The Luxe
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,31M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Mamy przyjemność zaoferować Państwu tę luksusową nieruchomość w prawdziwie ekskluzywnej dzielnicy Dubaju, na wyspie Al Marjan, która jest bardzo poszukiwana przez dużych biznesmenów z całego świata. Tak nazywa się ten majestatyczny projekt renomowanego dewelopera The Luxe. Oceano oferuje od …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$256,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 18
Witamy w Solera, Centrum Mina - Nowy kompleks mieszkaniowy wg właściwości RAKRAK Nieruchomości jest wiodącym deweloperem nieruchomości zobowiązanym do produkcji wyjątkowych i trwałych miejsc docelowych.Coastal Living Meets Urban Elegance - Ras Al KhaimahOdkryj Solera w Mina Al Arab - wyrafin…
Deweloper
DC Constructions
Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$462,839
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty we flagowym projekcie The Unexpected Al Marjan Hotel & Rezydencje na wyspie Al Marjan! Projekt będzie ucieleśnieniem imprezowej atmosfery na Ibizie! Kilka kroków od przyszłego kasyna w Ras Al Khaimah! Apartamenty są w pełni umeblowane! Ze względu na lokalizację w pobliżu kasyna i…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Apartamentowiec Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu na Al Marjan
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$1,04M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty przy Plaży z Planem Płatności po Odbiorze na Wyspie Al Marjan Al Marjan Island to zachwycający, sztucznie utworzony archipelag w Ras Al Khaimah, rozciągający się na 4,5 km w głąb Zatoki Arabskiej, oferujący ponad 7 km białych, piaszczystych plaż i 23 km nadmorskiej promenady. Skł…
Agencja
TEKCE Real Estate
