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Domy Szeregowe z basenem w Hiszpania

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79 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Nowoczesna, przestronna kamienica z przestronnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i piękn…
$485,446
VAT
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa i umeblowana duża kamienica z prywatnym basenem, ogrodem i tarasem na dachu położona …
$410,318
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż w Valle del Sol w okolicy El Madroñal.  Na parterze znajduje się przes…
$348,720
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,41M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,332
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Niesamowity szeregowiec z dostępem do basenu społecznościowego, prywatny taras na dachu w ek…
$266,528
VAT
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$670,615
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piękny dom szeregowy z prywatnymi ogrodami, rozległymi przestrzeniami do życia na zewnątrz, …
$490,085
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Luksusowa kamienica z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaży T…
$395,854
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 124 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$589,139
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Fantastyczny szeregowiec na rogu z w pełni wyposażoną kuchnią, dużymi tarasami, prywatnym ga…
$682,369
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Callosa de Segura, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
Ogromny, nowoczesny dom szeregowy z dachem, osobnym garażem i prywatnym basenem, otoczony na…
$402,951
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położony bl…
$474,350
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 158 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$708,372
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity dom szeregowy z spektakularnymi widokami na morze, dużym, nasłonecznionym tarase…
$517,810
VAT
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 138 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$660,585
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 163 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$732,031
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom szeregowy z panoramicznym widokiem na morze, pięknym tarasem…
$403,932
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$704,507
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Duża piękna kamienica z prywatnym basenem, dużym tarasem, solarium i parkingiem znajduje się…
$467,553
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Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 175 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$800,549
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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