Domy Szeregowe w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Duplex na sprzedaż na plaży Poniente w Benidorm Paseo Tamarindos, nowoczesne materiały najwy…
$1,92M
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 138 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$637,751
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Semi-detached house in Polop of 89 m2 built on a 200 m2 plot with incredible open views of t…
$213,642
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Kompleks mieszkaniowy składa się z 39 sąsiednich budynków z 2/3/4 pokojami. Nowy produkt, kt…
$214,726
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Kompleks mieszkalny o solidnej konstrukcji żelbetowej i stalowej, odwróconym dachu i konstru…
$578,506
Szeregowiec 5 pokojów w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy dwupiętrowy dom w nowym kompleksie mieszkalnym z eleganckimi widokami w La Nuc…
$494,202
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Nasz rozwój, wybór niezależnych domów, gdzie dzielisz kulturę spokoju, prywatności i dobrego…
$609,577
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$376,503
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Nowoczesny dom rodzinny w pięknej urbanizacji w pobliżu gór Albir. Dom ma cztery piętra o po…
$536,344
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Współczesne Domy z 3, 4 Sypialniami i Wspaniałym Widokiem na Morze w Finestrat Alicante Poło…
$455,815
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Luksusowy kamienica w Villajoyosa, na plażę 170 m - QUA8646 3 sypialnie, 4 łazienki. Powierz…
$526,104
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy, te nowoczesne, półoddzielne wille oferują doskonałe poł…
$564,152
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Przedstawiamy nowoczesny duplex w nowym zamkniętym kompleksie Camporosso Village w okolicy F…
$577,533
Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy dwupiętrowy dom w nowym kompleksie mieszkalnym z eleganckimi widokami w La Nuc…
$576,369
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy przestronne kamienica z widokiem na morze i miasto Benidorm. Dzielnica 197 mkw …
$804,380
Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowy dom z widokiem na morze w Finestrat. Powierzchnia kamienicy wynosi 106 m2, …
$572,903
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 85 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 85 m2.Terrace: 29 m2, garden: 29 m2.Orientation - south.New Bui…
$338,985
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 164 m²
Aster Residencial to prywatny kompleks położony zaledwie 100 metrów od morza, w północnym mi…
$637,221
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
SIECI W POLOP Nowa budowa nowoczesnych rezydencji i częściowo oddzielonych willi z różnych t…
$569,136
Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W LA NUCIA Nowy kompleks budowlany odłączonych i półoddzielnych willi…
$497,566
Szeregowiec w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Szeregowiec
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Będzie to budynek prywatny z ośmioma mieszkaniami, do którego zostanie dodane osiem miejsc p…
$1,93M
Szeregowiec w Benidorm, Hiszpania
Szeregowiec
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Townhouse na pierwszej linii plaży w Benidorm. Salon z jadalnią, kuchnia, 3 sypialnie, 2 łaz…
$1,66M
Szeregowiec w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Przedstawiamy nowoczesny duplex w nowym zamkniętym kompleksie Camporosso Village w okolicy F…
$579,794
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Cozy family house near the city of Alfas del Pi, with all the main services. The house occup…
$314,578
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Powierzchnia 175 m²
Polop Hills Natura to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z 65 niezależnych willi,…
$768,616
Szeregowiec 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 10 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom w kompleksie mieszkalnym z basenem na wybrzeżu Morza Śródziemnego, położony…
$376,149
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
The house with a total area of ​​132M2 is built on 2 floors. On the ground floor, a repaired…
$368,815
Szeregowiec 5 pokojów w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Nowoczesne, Przestronne Domy Szeregowe z 3, 4 Sypialniami i Wspólnym Basenem w La Nucia Cost…
$508,836
Szeregowiec w Polop, Hiszpania
Szeregowiec
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy, te nowoczesne, półoddzielne wille oferują doskonałe poł…
$659,956
Szeregowiec 3 pokoi w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
la Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom na dwóch piętrach z eleganckimi widokami w La Nucia. La Nucia to małe miast…
$252,309
Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

