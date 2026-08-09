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Domy Szeregowe w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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89 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowoczesne kamienice i dupleksy nowej budowy znajdują się w spokojnej okolicy Pilar de la Or…
$420,843
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Evo Villas to nowoczesny kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada (Alicante), zaledwie kil…
$438,023
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Położony w uroczym Torre de la Horadada, ta ekskluzywna oferta nieruchomości prezentuje dwa …
$567,343
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowe budynki i domy narożne w Pilar de la Horadada Współczesny żyć w samym sercu Costa Blanc…
$366,134
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowe domy w Pilar de la Horadada Współczesne życie w sercu Costa Blanca Zapraszamy do tego …
$365,324
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Nowoczesna kamienica przy plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu i widokiem na morze pr…
$445,193
VAT
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Szeregowiec w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Szeregowiec
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Twoja Oaza nad morzem! Brand New Corner Triplex z dużym prywatnym ogrodem w Riomar XIII (Mil…
$359,531
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Located in the exclusive area of Torre de la Horadada, this residential complex offers a uni…
$530,327
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
NOWE OBSZARY W PILARZE DE LA HORADADA Nowe budynki w Pilar de la Horadada. Town zbudowany na…
$484,983
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 107 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji…
$409,248
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
Zaledwie kilka minut od miasta Alicante, w Pilar de la Horadada, znajdują się dwa nowoczesne…
$483,531
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Szeregowiec 5 pokojów w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowity dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położony bl…
$474,350
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dwukondygnacyjny dom w mie? cie Pilar de la Horadada. Bungalow znajduje się w ko…
$420,957
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom na dwóch poziomach w okolicy Pilar de la Horadada. Pilar de la Horadada to …
$318,448
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 3
Evo Villas to nowoczesny kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada (Alicante), zaledwie kil…
$450,538
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowej budowy w mieście Pilar de la Oradala, na pięknej Costa B…
$352,580
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Exclusive nowy kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca. Zaledwie …
$346,891
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Szeregowiec 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Uroczy, w pełni umeblowany, gotowy do kluczy szeregowiec z dużym tarasem, kuchnią na zewnątr…
$344,316
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowej budowy w Pilar de la Horadada, na pięknej Costa Blanca. …
$358,268
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Located in the charming town of Pilar de la Horadada, this residential complex offers an exc…
$403,598
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
NOWE OBSZARY W PILARZE DE LA HORADADA Nowe budynki w Pilar de la Horadada. Town zbudowany na…
$409,022
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Szeregowiec 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
W pięknej okolicy Alicante, a mianowicie w Pilar de la Orgiada, prezentowane są imponujące n…
$359,406
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
New Construction Residences Just 200 Meters from Las Higuericas Beach Modern Homes in Torre…
$529,954
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
PILAR DE LA HORADADA REBUILDINGS Nowy budynek rezydencji znajduje się w Pilar de la Horadad…
$406,918
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Ten kompleks mieszkalny położony jest w uroczym mieście Pilar de la Horadada, który oferuje …
$478,552
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Exclusive kompleks mieszkalny nowych budynków w Pilar de la Horadada na pięknej Costa Blanca…
$352,580
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Ten nieskazitelny obiekt oferuje trzy przestronne sypialnie i dwie eleganckie, nowoczesne ła…
$301,496
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Szeregowiec 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom na dwóch poziomach w okolicy Pilar de la Horadada. Dom o powierzchni 84.86 …
$294,670
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Located in the charming setting of Pilar de la Horadada, these townhouses offer a perfect bl…
$443,958
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Szeregowiec w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Szeregowiec
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony w uroczym mieście Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje doskonałą m…
$351,707
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