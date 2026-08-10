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Domy Szeregowe w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
16
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44 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Domy Szeregowe Blisko Morza w Marbelli, Hiszpania Marbella to symbol ukazujący bogactwo…
$2,23M
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Typowy dom do reformy w centrum Marbelli, składający się z trzech sypialni i dwóch łazienek.…
$603,829
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Szeregowiec 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny, luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycają…
$715,044
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe Domy Szeregowe Blisko Morza w Marbelli, Hiszpania Marbella to symbol ukazujący bogactwo…
$2,29M
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Szeregowiec 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dom szeregowy jest częścią ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego położonego w jednej z najbar…
$1,45M
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy Nueva Andalucía, zaledwie kilka minut spacerem od plaż…
$1,16M
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Szeregowiec w Rio Real, Hiszpania
Szeregowiec
Rio Real, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Penthouse jest wykonany w nowoczesnym stylu, z zachwycającym widokiem na wybrzeże i Morze Śr…
$1,13M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Prezentujemy elegancki dom w narożniku z 4 sypialniami w jednym z najpiękniejszych obszarów …
$1,45M
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Szeregowiec 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Poznaj tę wyjątkową nieruchomość położoną w pierwszej linii brzegowej, w prestiżowej dzielni…
$6,34M
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 132 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 hasta €   1 200 000. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Baños…
$806,630
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Szeregowiec 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Dom szeregowy na sprzedaż w Nueva Andalucía, z 5 sypialniami, 3 łazienkami, 2 łazienkami, 1 …
$731,300
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 251 m²
New Development: Prices from € 835,000 to € 835,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$830,904
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten przestronny, elegancki i nowoczesny dom ze wszystkimi udogodnieniami znajduje się w Nuev…
$1,15M
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Szeregowiec 3 pokoi w Artola, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Artola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten uroczy dwupokojowy domek szeregowy znajduje się w pożądanej dzielnicy Cabopino, Marbella…
$626,828
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Elegant 3- Sypialnia Townhouse z Golf & Mountain Poglądy na temat społeczności Gated Nueva A…
$922,830
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wykwintnie odnowiony dom szeregowy położony w samym sercu Nueva Andalucía, w dzielnicy Aloha…
$1,39M
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Szeregowiec w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 409 m²
Nowy projekt 23 ekskluzywnych domów zlokalizowanych obok Guadalmina Golf. Elitarny projekt m…
$755,242
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 355 m²
Nieruchomość ekskluzywna z ultranowoczesnymi udogodnieniami, zaawansowanymi cechami i szerok…
$1,05M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta imponująca willa zachwyca niezrównanym połączeniem luksusu i lokalizacji. Położona na tle…
$2,20M
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Penthouse z widokiem na Nueva Andalucia, Golf Valley i morze. Orientacja na wschód i zachód.…
$986,463
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Szeregowiec 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Jest nam miło zaprezentować Państwu ten wyrafinowany dom szeregowy położony w prestiżowej dz…
$2,20M
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta przestronna, nowoczesna kamienica w Sierra Club łączy spektakularny widok panoramiczny z …
$889,852
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
EKSKLUZYWNY NAROŻNY DOM SZEREGOWY Z PRYWATNYM OGRODEM I TARASEM SŁONECZNYM W POBLIŻU PUERTO …
$603,496
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Szeregowiec 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten wykwintny dom w zabudowie szeregowej cieszy się prestiżowym położeniem w renomowanym kom…
$1,92M
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Idealna lokalizacja w Nueva Andalucía. Pueblo de Atalaya de Rio Verde. Zaledwie 1,9 km od Pu…
$754,515
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Elegancki 2-pokojowy dom szeregowy w Nueva Andalucía, Marbella – idealny dla rodzin, ekspató…
$487,533
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odnowiony dom szeregowy niedaleko pola golfowego Los Naranjos znajduje się w bezpiecznym osi…
$638,436
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Szeregowiec 3 pokoi w Artola, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Artola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dom szeregowy z dwoma sypialniami, usytuowany na południe, w urokliwej okolicy Cabopino, bli…
$522,357
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Szeregowiec w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 343 m²
Unikalny penthouse - duplex znajduje się w prestiżowym kompleksie mieszkalnym, w obszarze No…
$941,148
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Szeregowiec w Marbella, Hiszpania
Szeregowiec
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 223 m²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

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