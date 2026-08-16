Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. San Miguel de Salinas
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w San Miguel de Salinas, Hiszpania

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Położony w samym sercu prestiżowego San Miguel de Salinas, ten pięknie odnowiony i przestron…
$230,013
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten uroczy dom znajduje się w bardzo cichej okolicy, zaledwie kilka kroków od szkół, superma…
$226,539
Zostaw prośbę
Szeregowiec w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Duży dom z 7 sypialniami w San Miguel. Przestronny narożny, częściowo oddzielony dom o powie…
$406,802
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Elegancki, w pełni odnowiony dom oferuje 3 przestronne sypialnie i 3 nowoczesne łazienki. Ob…
$264,688
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy przestronny dom w mieście San Miguel de Salinas. San Miguel de Salinas - małe …
$334,038
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny odnowiony dom na pięknej urbanizacji znajduje się tuż za San Miguel de Salinas. Po we…
$264,688
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy dwupiętrowy dom w mieście San Miguel de Salinas w zamkniętej urbanizacji Blue …
$206,896
Zostaw prośbę
Szeregowiec w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Jeśli masz nieruchomość w Hiszpanii w spokojnej okolicy między gajami pomarańczowymi a ok. W…
$149,651
Zostaw prośbę
Szeregowiec w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
TURNKEY TOWNHOUSES IN A QUIET RURAL ENVIRONMENT !!!. . 2 and 3 bedroom homes, with high qual…
$143,192
Zostaw prośbę
Szeregowiec w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
TURNKEY SEMI TOWNHOUSES IN A QUIET RURAL ENVIRONMENT !!!. . 2 and 3 bedroom homes, with high…
$149,651
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się