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Domy Szeregowe w Torrevieja, Hiszpania

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100 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Położony w pożądanym obszarze plaży Los Locos, w tętniącym życiem mieście Torrevieja, ten ka…
$241,758
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Oddzielna willa narożna z prywatnym basenem, znajduje się w Los Altos, Orihela Costa, jednym…
$381,724
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Szeregowiec 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/1
Kod 20260814101723Townhouse na sprzedaż 40 m2 w Hiszpanii, Torrevieja, Alicante, w pobliżu m…
$43,587
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten fantastyczny dom trzypokojowy w cichym, zamkniętym kompleksie mieszkalnym z basen…
$283,401
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Szeregowiec 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Uroczy bungalow, położony w cichej i pięknej okolicy La Velleta w Torrevieja, jest idealnym …
$439,560
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Odkryj ten spektakularny, w pełni odrestaurowany dom, położony w cichej dzielnicy mieszkalne…
$422,036
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy wspaniały dom w kompleksie mieszkalnym Mieszkań la Laguna z prywatnym basenem w mi…
$309,766
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Na sprzedaż: stylowy i komfortowy dom, idealny jako stały dom lub wakacje dla całej rodziny.…
$317,845
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 187 m²
Położony w Los Altos, w pobliżu Los Balcones. Nieruchomość budowana jest na powierzchni 166 …
$391,831
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Odkryj ten uroczy dom, który ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia rodzinneg…
$264,688
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Szeregowiec 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
$161,812
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Szeregowiec w La Mata, Hiszpania
Szeregowiec
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Położony w uroczym mieście La Mata, ta ekskluzywna kolekcja domów terraced oferuje uprzywile…
$945,572
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Położony w samym sercu Torrevieja, ten przytulny dom z 3 sypialniami i 1,5 łazienki łączy sł…
$288,845
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącej życiem nadmorskiej miejscowości Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$577,806
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w samym sercu Torrevieja, ten przytulny 3-sypialnia i 1,5-łazienka kamienica oferuj…
$288,845
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Przestronny odnowiony dwór z 3 sypialniami i widokiem na morze w pobliżu La Mata. Przestronn…
$406,802
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
W tętniącym życiem nadmorskim mieście Torrevieja, ten unikalny kompleks mieszkalny oferuje 1…
$635,713
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Doskonała lokalizacja i śródziemnomorski LifestylePołożony w doskonałej lokalizacji, zaledwi…
$367,413
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Ten odnowiony dom znajduje się w słynnej dzielnicy mieszkalnej Los Balcones - Los Altos del …
$264,688
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Duplex jest oferowany na sprzedaż w ekskluzywnym kompleksie mieszkaniowym Coma, znajduje się…
$404,545
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącym życiem nadmorskim mieście Torrevieja ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje…
$577,806
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Dom miejski z 3 sypialniami i widokiem na basen w Los Altos. Przestronny i jasny dwupokojowy…
$362,856
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Szeregowiec 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Oferujemy przytulny bungalow na pierwszym piętrze, całkowicie odnowiony i gotowy do poruszan…
$190,714
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Szeregowiec 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/1
Prezentujemy kamienicę w mieście Torrevieja, dzielnicy centrum. Torrevieja jest popularnym h…
$306,298
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 239 m²
Położony w uroczym mieście Torrevieja, ta ekskluzywna kolekcja kamienic oferuje wyjątkowy st…
$795,664
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
MOOI TUTAJ W LOS ALTOS, TORREVIEJA Key ready Nowa rezydencja w Los Altos, kilka minut od szp…
$383,691
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Szeregowiec 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Położony w Los Altos, w pobliżu Los Balcones. Obiekt jest zbudowany na powierzchni narożnej …
$391,831
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
W tętniącym życiem nadmorskim mieście Torrevieja ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje…
$577,806
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Jasny i pięknie odnowiony kamienica z 3 sypialniami i 2 łazienkami jest idealnie położony w …
$287,805
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Ten trzypokojowy i trzyłazienkowy duplex znajduje się w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej L…
$376,805
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