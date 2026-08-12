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Domy Szeregowe w górach w Hiszpania

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95
Marbella
44
Benidorm
4
Alicante
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48 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Szeregowiec 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Lokalizacji przy Plaży w Almuñécar Ten nowy projekt znajduj…
$489,545
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Townhouse in El Madroñal – Ideal for families 116 m² built | 2 double bedrooms + 1 single be…
$443,681
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa i umeblowana duża kamienica z prywatnym basenem, ogrodem i tarasem na dachu położona …
$410,318
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Domy Szeregowe Blisko Pola Golfowego w Manilva Domy szeregowe znajdują się w mie…
$600,520
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Ogrodami przy Plaży w Fuengirola Projekt znajduje się …
$800,333
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Unique Townhouse in Los Menores, Adeje We present this special property in Los Menores, Ad…
$364,184
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Atrakcyjna kamienica premium z tarasem, prywatnym basenem i ogromną działką położoną w stref…
$687,716
VAT
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Townhouse for sale in Los Menores, Tenerife. Two-storey house with a comfortable layout: - T…
$447,416
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity dom szeregowy z spektakularnymi widokami na morze, dużym, nasłonecznionym tarase…
$517,810
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Fantastyczna luksusowa kamienica z tarasem, prywatnym basenem i garażem położona w dzielnicy…
$568,851
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowy, ekskluzywny dom szeregowy z przepięknym prywatnym ogrodem i wspólnym basenem, poł…
$345,592
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$341,433
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Eleganckie Wille z 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Ogrodami w Sierra Cortina Finestrat Położon…
$629,782
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803,549
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Funkcjonalne Domy Szeregowe przy Polu Golfowym z Oceną Efektywności Energetycznej „A” w Mija…
$752,695
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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Szeregowiec 3 pokoi w Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Luksusowa kamienica gotowa na klucz w ośrodku golfowym z basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$351,813
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Monforte del Cid, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Monforte del Cid, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom szeregowy z dużym tarasem na dachu, basenem społecznościowym obok pola golfowe…
$422,287
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita kamienica z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i wspólnym basenem po…
$299,766
VAT
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Genialny, nowo wybudowany dom szeregowy z tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na morze…
$483,793
VAT
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Szeregowiec 7 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Szeregowiec 7 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna duża kamienica z basenem, tarasem na dachu i przestronnym schowkiem położona na …
$572,133
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie domy nad morzem w Manilva Manilva to rozwijający się obszar z korzystnym klimatem…
$578,024
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna kamienica z pięknym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkalnym ze wspólnym…
$850,687
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille dwurodzinne z widokiem na pole golfowe w bogatym kompleksie w Mijas, Malaga Mijas to p…
$1,08M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Luksusowe Domy z Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze w Mijas Costa Mijas Costa to bard…
$1,29M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 346 m²
Imponujący dom szeregowy z basenem, położony w ekskluzywnym ośrodku golfowym, z siłownią, pi…
$785,961
VAT
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

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