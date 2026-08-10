Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Katalonia
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Katalonia, Hiszpania

;
Girona
18
Barcelona
9
Lloret de Mar
13
Castelldefels
3
Pokaż więcej
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
30 obiektów total found
Szeregowiec w Begur, Hiszpania
Szeregowiec
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
ekskluzywny kompleks mieszkalny 27 kamienic, położony zaledwie 5 minut spacerem od centrum B…
$607,840
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Townhouse na sprzedaż w Lloret de MarWspaniały trzypoziomowy kamienica, położony w cichej dz…
$407,336
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Wyłączne rezydencje w Lloret de Mar, Fenals - nowoczesne życie nad morzemPrzedstawiamy ten e…
$977,666
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy promocyjne w S 'AgaroRozpoczęcie sprzedaży 8 luksusowych domów w centrum S 'Agaró …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$640,983
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Urocze odnowiony dom z basenem, gotowy do poruszania się wTa elegancka kamienica znajduje si…
$445,450
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Ten elegancki kamienica, położony w wyłącznej okolicy Santa Clotilda, jeden z najbardziej po…
$678,322
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Mataro, Hiszpania
Szeregowiec
Mataro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Wykluczenie, przestrzeń i natura łączą się razem w tym wspaniałym domu znajduje się w presti…
$657,556
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w S 'Agaro składa się z ośmiu nowych domów położonych w …
$1,25M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Townhouse na sprzedaż w Sa Boadella, Lloret de MarPołożony w jednym z najbardziej wysublimow…
$707,056
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Townhouse z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Całkowit…
$871,433
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Salou, Hiszpania
Szeregowiec
Salou, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Miejski kompleks budowlany w mieście Salou. Odległość od centrum Barcelony wynosi 110 km, od…
$575,146
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Nowy kompleks kamienic w pierwszej linii morza w mieście Lloret de Mara. Odległość od centru…
$906,291
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL TERRACED HOUSE, WITH 4 BEDROOMS AND GARAGE, IN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  T…
$556,388
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Dom na pierwszej linii z widokiem na morzePiękny dom dwurodzinny z widokiem na morze w centr…
$1,43M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 163 m²
Townhouse w dzielnicy La Pineda Castelldefels na Costa Garraf. Odległość do morza jest mniej…
$854,005
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Arenys de Munt, Hiszpania
Szeregowiec
Arenys de Munt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Wspaniały w pełni odnowiony dom, położony w najbardziej prestiżowej urbanizacji Arenz de Mar…
$923,719
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Barcelona, Hiszpania
Szeregowiec
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Miasto 400 metrów od morza w dzielnicy Diagonal Mar w Barcelonie. Całkowita powierzchnia wyn…
$1,31M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cambrils, Hiszpania
Szeregowiec
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne Townhouse na sprzedaż w VILAFORTUNY Twój własny kącik szczęścia w VILAFORTUNY! T…
$505,431
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Townhouse w obszarze Can Bow Castelldefels na Costa Garraf. Całkowita powierzchnia wynosi 15…
$801,719
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Townhouse w dzielnicy Luminetes w Castelldefels na Costa Garraf. Odległość do morza jest mni…
$935,338
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$662,289
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Townhouse w urbanizacji miasta Lebantina Sitges na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wyno…
$958,577
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$673,908
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS AND TOURIST LICENSE, IN AN UNBEATABLE AREA OF LLOR…
$1,25M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Premia de Dalt, Hiszpania
Szeregowiec
Premia de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Miasta w zamkniętym kompleksie mieszkalnym 4 domów w mieście Premia de Dalt na wybrzeżu Mare…
$917,910
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Townhouse in the Fenals area of Lloret de Mar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 70 km, …
$639,051
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Szeregowiec
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Oszałamiający dwupiętrowy budynek z widokiem na morze w Santa Maria de Llorel. Dom znajduje …
$493,812
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się