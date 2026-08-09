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Domy Szeregowe w Orihuela, Hiszpania

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89 obiektów total found
Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
W samym sercu Villamartin, pięknie odrestaurowany dwojaki dom rodzinny jest na sprzedaż, któ…
$306,957
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Szeregowiec 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w popularnej dzielnicy Villamartin w Orihuela Costa. Plac kamienica w …
$250,185
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawienie kamienicy z widokiem na morze w mieście Oriuela Costa w obszarze Cabo Rog. Je…
$767,962
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Szeregowiec 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Ten wspaniały, w pełni odnowiony 2-sypialnia i 1,5-łazienka kamienica znajduje się w prestiż…
$233,233
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Odkryj ten wspaniały triplex z trzema sypialniami w południowej części La Zenia, Orihela Cos…
$323,113
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Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
ekskluzywny nowy projekt budowlany w Orihuela Costa Favored lokalizacji w samym sercu Costa …
$374,108
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Szeregowiec 4 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy Państwu dom w mieście Orihuela w urbanizacji zamkniętego typu Vistabella Golf.…
$340,179
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Szeregowiec 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Przedstawiamy eleganckie domy nowych budynków, stworzone dla tych, którzy cenią komfort, sty…
$408,442
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Położony w uroczej okolicy Vistabella, ten zestaw 11 półpensjonatów oferuje idealne środowis…
$467,020
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Townhouse z 2 sypialniami, 2 łazienkami, istnieje również dodatkowy pokój, który można wykor…
$250,299
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Szeregowiec 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Oferujemy eleganckie kamienice nowej konstrukcji dla tych, którzy cenią komfort, styl i jasn…
$340,179
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w Orihuela Costa. Duplex posiada 2 sypialnie, dwie łazienki, pokój dzi…
$259,400
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Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowo odnowiona rezydencja w Los Altos. W pełni odnowiony dom z 3 sypialniami i 2 łazienkami …
$330,452
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Przedstawiamy ten pięknie odnowiony dom z 3 sypialniami i 2 łazienkami, położony w cichej i …
$317,424
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Szeregowiec w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Townhouse na pierwszym piętrze z 2 sypialniami w Mil Palmeras
$276,704
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
NOWE BUNGALOWARTAMENTY W VISTABELLA Nowa budowa nowoczesnych apartamentów bungalow w Vistab…
$360,297
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Szeregowiec 4 pokoi w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? komfortowy dom w zamkniêtej urbanizacji w mieście Dehesa de Campoamor. Odległość…
$284,430
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Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
$250,331
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Nowy ekskluzywny projekt budowlany w Orihuela Costa Preferowana lokalizacja w samym sercu Co…
$339,161
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj ten przytulny dom dwurodzinny z 3 sypialniami i 2 łazienkami, idealnie położony w odl…
$271,915
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Szeregowiec 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Ten pięknie urządzony 2 sypialnie i 2 łazienki (duplex) dom w urbanizacji San Jose znajduje …
$273,053
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Półwyseparowane wille, wszystkie rozłożone na dwa piętra z 3 sypialniami, 2 łazienki (1 apar…
$404,751
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Szeregowiec w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Dom z 4 sypialniami z widokiem na morze w Campoamor. Przestronny dom z czterema piętrami, 4 …
$928,936
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
To pięknie urządzone 3-sypialnia i 2-łazienka kamienica znajduje się w spokojnej społecznośc…
$266,227
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Szeregowiec 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Cabo Roig. Jest to malownicza okolica kuro…
$271,915
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Położony w pięknej okolicy Orihuela Costa, ten kompleks mieszkalny oferuje 13 domków jednoro…
$392,066
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Szeregowiec 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w rejonie La Zenia w Orihuela Costa. Na pierwszym piętrze znajduje się…
$373,173
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Szeregowiec 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Oferujemy eleganckie kamienice nowej konstrukcji, idealne dla tych, którzy szukają komfortu,…
$340,179
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Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Położony w pięknej okolicy Orihuela Costa, ten kompleks mieszkalny oferuje 13 domki półautom…
$390,913
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