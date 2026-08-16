Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Rojales
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Rojales, Hiszpania

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
20 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy kamienica o powierzchni 134,20 m2 od dewelopera w mieście Roja…
$473,780
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy dom miejski o powierzchni 110.35 m2 od dewelopera w kompleksie…
$461,801
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Rojales i oferuje 14 domó…
$457,680
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piękny dom z 2 piętrami i solarium znajduje się na działce z prywatnym basenem i wspólnym ba…
$334,038
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowa i umeblowana duża kamienica z prywatnym basenem, ogrodem i tarasem na dachu położona …
$410,318
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzy sypialnie kamienica na sprzedaż w Ciudad Quesada. Dwupiętrowy dom jednorodzinny, dwupoz…
$392,986
Zostaw prośbę
TekceTekce
Szeregowiec 4 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowoczesny dom Ciudad Quesada jest na sprzedaż. Powierzchnia budowy 83 m2. Duplex posiada tr…
$323,636
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
_ Nowa budowa nowoczesnej rezydencji rezydencji i półwydzielonych willi w Rojales. Cechy p…
$454,050
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Willa w Ciudad Quesada znajduje się na dużej prywatnej działce 921 m2, która natychmiast two…
$837,986
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Formentera del Segura, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Formentera del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe domy w Rojales - nowoczesny design i śródziemnomorski komfort. Odkryj nowy sposób życia…
$413,676
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Formentera del Segura, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Formentera del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowe domy w Rojales - nowoczesny design i komfort w stylu śródziemnomorskim. Odkryj nowy spo…
$444,884
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Oferujemy nowoczesny dom mieszczący się w Rojales, jednym z najbardziej wysuniętych po miesz…
$218,454
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy nowy dwupiętrowy kamienica o powierzchni 167 m2 od dewelopera w mieście Rojales…
$411,364
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny, duży dom szeregowy, gotowy do zamieszkania, z prywatnym basenem, ogrodem i taras…
$366,439
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne i Eleganckie Domy Szeregowe z Trzema Sypialniami i Prywatnymi Basenami w Rojales,…
$444,124
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Rojales, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Nowoczesne Domy Szeregowe z 3 Sypialniami w Stylu Ibizy w Rojales Położone w malowniczej wio…
$455,237
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
NOWY BUDOWANIE TUTAJ DOMOWY W ROJALES Nowa budowa nowoczesnej rezydencji rezydencji i półwyd…
$454,050
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Odkryj ten wspaniały bungalow w dwóch poziomach z solarium, położony na prywatnej działce z …
$334,038
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Szeregowiec
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
BRAND NEW VILLAS IN CIUDAD QUESADA !!! New residential consisting of 36 semi-detached and i…
$382,096
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Rojales, Hiszpania
Szeregowiec
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
$273,361
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się