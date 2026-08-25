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Domy Szeregowe w Estremadura, Hiszpania

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Badajoz
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3 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w Medina de las Torres, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Medina de las Torres, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Uroczy rodzinny dom szeregowy w jednym z najbardziej ekskluzywnych osiedli w Atalaya – zaled…
$754 515
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Szeregowiec w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Szeregowiec
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Dom na parterze z dachem, świetna okazja do nabycia domu o dużym potencjale na jednej z kwie…
$183 323
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Szeregowiec w Helechosa de los Montes, Hiszpania
Szeregowiec
Helechosa de los Montes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Beautiful house in the historical center of Estepona, surrounded by all the necessary servic…
$265 764
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Parametry nieruchomości w Estremadura, Hiszpania

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