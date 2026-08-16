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Domy Szeregowe w Adeje, Hiszpania

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22 obiekty total found
Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na pierwszej linii Del DuqueNa sprzedaż znajduje się wyjątkowy dom położony w elit…
$1,41M
VAT
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Townhouse for sale in Los Menores, Tenerife. Two-storey house with a comfortable layout: - T…
$447,416
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
W sprzedaży znajduje się dwupoziomowy penthouse, który znajduje się w kompleksie Un Posto Al…
$204,100
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Szeregowiec 4 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na sprzedaż w kompleksie El Veril del Duque, położony w drugiej linii od oceanu.Pr…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest stylowa kamienica z przemyślanym układem, znajduje się w jednym z najbardzi…
$691,149
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Townhouse in El Madroñal – Ideal for families 116 m² built | 2 double bedrooms + 1 single be…
$443,681
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$670,615
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
We are pleased to offer this beautiful townhouse for sale situated on the front line near th…
$579,264
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż piękny dom w jednym z najbardziej prestiżowych i południowych obszarów południow…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż kamienica narożna o powierzchni 220 m2, zbudowana na działce 322 m2. Townhouse z…
$442,023
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż w Valle del Sol w okolicy El Madroñal.  Na parterze znajduje się przes…
$348,720
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Wspólny basen, Balkon
$519,430
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Unique Townhouse in Los Menores, Adeje We present this special property in Los Menores, Ad…
$364,184
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Trzypiętrowa kamienica w dzielnicy El Madroñal w kompleksie mieszkaniowym Oasis Fañabe. Obej…
$425,695
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż mieszkanie w dzielnicy El Madroñal w Mirador del Roque. Składa się z przestronne…
$291,572
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Szeregowiec 4 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Kamienica w kompleksie Oasis Fañabe. Popularna okolica, w odległości spaceru od dużego centr…
$487,692
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
We have for sale a fantastic house, semi-detached, recently refurbished near the Galeon area…
$262,278
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Szeregowiec 4 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Kamienica w kompleksie Balcon del Atlantico w Torviscas Alto. Kompleks położony jest 2 km od…
$516,186
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Szeregowiec 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Townhouse w kompleksie Ocean View w San Eugenio Alto, Costa Adeje z pięknym widokiem. Townho…
$487,692
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Szeregowiec 4 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż kamienica w kompleksie z basenem Oasis Fañabé, położony w jednym z najbardziej p…
$767,155
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Szeregowiec 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Miasto w Sueño Azul w okolicy Callao Salvaje z panoramicznym widokiem na ocean i wyspę La Go…
$493,171
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