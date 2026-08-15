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Domy Szeregowe w Murcja, Hiszpania

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Murcia
32
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
43
Torre-Pacheco
32
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252 obiekty total found
Szeregowiec w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowe domy budowy w Santa Rosalia Lake and Life Resort w Murcia Nowe domy budowy w pobliżu Ma…
$530,223
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Szeregowiec w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Nowe domy budowy w Santa Rosalia Lake and Life Resort w Murcia Nowe domy budowy w pobliżu Ma…
$530,223
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witaj w nowym życiu w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla (Mu…
$240,126
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcazares, w zamieszk…
$549,025
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Szeregowiec 4 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Położony w uroczym nadmorskim mieście Aguilles, ten ekskluzywny kompleks 8 kamienic oferuje …
$461,181
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Szeregowiec 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Uroczy dom szeregowy z prywatnym tarasem, przestronnym tarasem na dachu i dostępem do basenu…
$254,889
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Projekt z 4 nowymi wybudowanymi willami (pół- i pół-) z prywatnymi basenami w willach Mazarr…
$295,616
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Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj ten unikalny projekt mieszkaniowy w La P…
$230,879
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcázares, w zamieszkałej…
$531,687
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Residencial Atenas to nowoczesny kompleks mieszkalny w San Pedro del Pinatar (Murcia), zaled…
$352,532
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Szeregowiec 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Ten nowoczesny projekt łączy obecne linie architektoniczne z ciepłą śródziemnomorską atmosfe…
$539,778
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Szeregowiec 3 pokoi w Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Położony w uroczej okolicy Murcia, w Suchin, to malownicze hiszpańskie miasto cieszy się bli…
$376,689
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Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkaniowy w La Pinil…
$230,879
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Szeregowiec 5 pokojów w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Odkryj willę swoich marzeń nad morzem w tym pięknym zakątku wybrzeża Morza Śródziemnego! Zan…
$2,18M
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Szeregowiec w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec
Torre-Pacheco, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Nieuwbouwwoningen: halfvrijstaande hoekvilla’s te koop in Torre Pacheco met privézwembad en …
$324,719
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Szeregowiec 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Niesamowity duży dom szeregowy z przestronnymi sypialniami, tarasem, prywatnym basenem i tar…
$350,660
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 3 pokoi w Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Położony w uroczym regionie Murcia, w mieście Susina, ta malownicza hiszpańska wioska wykorz…
$381,312
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Odkryj swoją wymarzoną willę nad morzem w tym pięknym zakątku Morza Śródziemnego! Zanurz się…
$1,27M
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Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkalny w La Pinilla…
$230,879
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Szeregowiec w Murcia, Hiszpania
Szeregowiec
Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowe domy z prywatnym basenem w Avileses, Murcia Moderne parter domy w spokojnej okolicy w M…
$334,350
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Szeregowiec 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Luksusowe Domy z 2 Sypialniami i Prywatnymi Basenami w Roldán Położony w Roldán, w gminie To…
$323,610
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Szeregowiec 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj ekskluzywną promocję na sprzedaż nowoczesnych kamienic znajdujących się w jednym z na…
$254,170
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Szeregowiec 2 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Witam na nowym początku w harmonii z naturą. Odkryj unikalny projekt mieszkaniowy w La Pinil…
$230,879
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Szeregowiec 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w San Javier, w dobrze połączonym obszarze …
$346,637
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
$832,206
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Położony w uroczym mieście San Pedro del Pinatar, te rezydencje oferują wyjątkową okazję cie…
$553,390
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Szeregowiec 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Niesamowity szeregowiec z dostępem do basenu społecznościowego, prywatny taras na dachu w ek…
$266,528
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 3 pokoi w Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Fuente Alamo de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Odkryj unikalną kolekcję samotnych willi w jednym z najcichszych i najbardziej prestiżowych …
$589,942
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Szeregowiec 2 pokoi w Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Odkryj ekskluzywną przestrzeń życiową, gdzie nowoczesność spotyka się wygodnie w mieście Mur…
$264,688
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Szeregowiec w San Javier, Hiszpania
Szeregowiec
San Javier, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
MOOIE MENHUIZEN IN LA MANGA Ta rezydencja znajduje się w km 14 La Manga na unikalnej działce…
$329,372
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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