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Domy Szeregowe w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
3
Denia
13
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43 obiekty total found
Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny w El Verger, składający się z 26 kamienic i domów par…
$310,922
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Położony w Alicante, w obszarze El Verger, ten nowy projekt budowlany jest innowacyjną propo…
$583,700
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ciesz się życiem kilka kroków od Morza Śródziemnego w unikalnym kompleksie domów znajdującyc…
$456,558
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Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Położony w Alicante, w El Verger, ten nowy projekt budynku przedstawia innowacyjną koncepcję…
$426,506
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Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Położony w Alicante, El Verger, ten nowy projekt mieszkaniowy oferuje innowacyjną koncepcję …
$398,766
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN EL VERGEL New Build residential complex of 65 modern 2 bedrooms ap…
$583,654
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ciesz się życiem kilka kroków od Morza Śródziemnego w unikalnym kompleksie domów w uprzywile…
$456,558
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Wille z 2 lub 3 Sypialniami Blisko Plaży w Denii, Alicante Luksusowa, nowoczesna …
$429,228
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ciesz się życiem kilka kroków od Morza Śródziemnego w unikalnej ofercie domów w uprzywilejow…
$456,558
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
New Build Townhouses and Semi Detached Villas in El Verger Near the Beach Contempor…
$284,095
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Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Położony w Alicante, w mieście El Verger, ten nowy kompleks mieszkalny oferuje innowacyjną k…
$424,194
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Żyj swoim marzeniem zaledwie 250 metrów od Morza Śródziemnego! Odkryj ekskluzywny kompleks k…
$456,558
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Szeregowiec 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Ciesz się życiem kilka kroków od Morza Śródziemnego w unikalnym kompleksie domów w uprzywile…
$549,025
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Położony w Alicante, w mieście El Verger, ten nowy projekt oferuje innowacyjną koncepcję mie…
$516,661
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Szeregowiec 4 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w nowoczesnym stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Dénii. Jest to…
$501,636
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Żyć tylko 250 metrów od Morza Śródziemnego! Odkryj ekskluzywny kompleks kamienic w uprzywile…
$491,233
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Szeregowiec 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy dom szeregowy z prywatnym tarasem na dachu, garażem, wspólnym basenem i boiskiem s…
$826,415
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN EL VERGEL New Build residential complex of 65 modern 2 bedroom…
$583,654
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Szeregowiec 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Nowoczesne Wille z 2 lub 3 Sypialniami Blisko Plaży w Denii, Alicante Luksusowa, nowoczesna …
$516,654
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN EL VERGEL New Build residential complex of 65 modern 2 bedroom…
$427,628
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom w nowoczesnym stylu, położony w unikalnym zamkniętym kompleksie Talasa Utop…
$450,778
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Szeregowiec 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Ten ekskluzywny nowy projekt to zbiór 17 kamienic i duplexów. Z wspaniałym widokiem na słynn…
$872,661
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
New Build Townhouses and Semi Detached Villas in El Verger Near the Beach Contemporary Home…
$284,095
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Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Położony w Alicante, El Verger, ten nowy projekt budowlany jest innowacyjną koncepcją komple…
$412,636
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Odkryj unikalny projekt na Costa Blanca, gdzie luksus jest połączony z spokojem w sercu prow…
$569,830
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ciesz się życiem kilka kroków od Morza Śródziemnego w unikalnym kompleksie domów w uprzywile…
$456,558
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w nowoczesnym stylu w unikalnym, otoczonym kompleksem od dewelopera w Dénii. Jest …
$388,363
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Szeregowiec 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w nowoczesnym stylu w unikalnym kompleksie falistym od dewelopera w Dénii. Jest to…
$501,636
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Szeregowiec w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec
el Verger, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL IN EL VERGEL New Build residential complex of 65 modern 2 bedrooms ap…
$427,628
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Położony w Alicante, El Verger, ten nowy projekt rozwoju oferuje innowacyjną koncepcję życia…
$518,973
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Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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