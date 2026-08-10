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Domy Szeregowe w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
12
Mutxamel
4
el Campello
12
Szeregowiec Usuwać
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34 obiekty total found
Szeregowiec w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Mutxmel, ta ekskluzywna kolekcja 14 kamienic oferuje spokojne i d…
$761,070
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Położony w uroczym mieście Mutxmel, ten kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję cieszyć…
$657,288
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,30M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 204 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,32M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks nowoczesnych pomieszczeń mieszkalnych w jednym z najbardziej obi…
$533,999
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 293 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy El Campello, ta ekskluzywna kolekcja 14 kamienic oferuje…
$619,234
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,41M
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Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Położony w uroczym mieście Busot, ten kompleks mieszkalny oferuje 13 kamienic, które łączą k…
$471,633
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Szeregowiec 5 pokojów w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Prezentujemy kamienicę na czterech poziomach w mieście San Juan. Apartament znajduje się w k…
$1,25M
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$610,921
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Szeregowiec 4 pokoi w Busot, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Busot, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nowy sąsiedni dom na przedmieściach Alicante w mieście Bucot. To spokojne mias…
$403,891
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Busot, Hiszpania
Szeregowiec
Busot, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ciesz się spokojem i komfortem życia w prywatnej urbanizacji z wspólnym basenem i ogrodami, …
$409,363
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks nowoczesnych domów w jednym z najbardziej obiecujących obszarów …
$575,609
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Szeregowiec 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$624,155
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Szeregowiec 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Odkryj swój wymarzony dom na rajskiej plaży San Juan w Alicante. Ten imponujący odnowiony bu…
$1,21M
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Szeregowiec 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$785,973
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$614,140
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Szeregowiec 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$624,155
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy El Campello, ta ekskluzywna kolekcja 14 kamienic oferuje…
$623,847
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$658,830
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Szeregowiec 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Prezentujemy nowy nowoczesny dom na pierwszej linii morza na przedmieściach Alicante, w mieś…
$625,311
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 293 m²
Położony w uroczym miasteczku El Campello, ta ekskluzywna kolekcja czterech domków jednorodz…
$771,448
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Newly Built Semi-Detached and Terraced Houses in Cabo de las Huertas, Alicante High…
$1,34M
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Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
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