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Domy Szeregowe w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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20 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Zanurz się w nowy sposób życia, gdzie innowacje i design łączą się, aby stworzyć naprawdę un…
$444,884
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Dom Szeregowy z 2 Sypialniami, Tarasem i Prywatnym Parkingiem, Zlokalizowany przy Plaży w El…
$341,377
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Located in the charming town of San Pedro del Pinatar, these townhouses offer a unique oppor…
$438,192
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Domy Szeregowe z 3 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Tarasem Słonecznym w San Pedro del Pinat…
$437,475
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Contemporary-style townhouses with private swimming pools An exclusive residential developm…
$437,039
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Elegancka, przestronna kamienica z prywatnym basenem, dużym tarasem na dachu i ogrodem, poło…
$436,694
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Nowoczesna, przestronna kamienica z przestronnym tarasem na dachu, prywatnym basenem i piękn…
$485,446
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Luksusowa kamienica z dużym tarasem na dachu i prywatnym basenem położonym blisko plaży T…
$395,854
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Contemporary-style townhouses with private swimming pools An exclusive residential …
$437,039
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Zanurz się w nową koncepcję życia, w której innowacje i design łączą się, aby stworzyć niezw…
$427,546
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Szeregowiec 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Odkryj tę ekskluzywną ofertę bungalowy na pierwszym i drugim piętrze z prywatnym solarium, p…
$319,012
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Odkryj ekskluzywny program bungalow na pierwszym i drugim piętrze z prywatnym tarasem położo…
$344,441
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Położony w San Pedro del Pinatar, te domy oferują doskonałą opcję dla osób poszukujących dom…
$437,039
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Szeregowiec 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Residencial Atenas to nowoczesny kompleks mieszkalny w San Pedro del Pinatar (Murcia), zaled…
$352,532
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Las Dunas I- II to ekscytujące zakwaterowanie w Murcia, a mianowicie w San Pedro del Pinata,…
$485,338
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Szeregowiec 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w San Pedro del Pinatar, jednym z najbardzi…
$438,064
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Położony w uroczym mieście San Pedro del Pinatar, te rezydencje oferują wyjątkową okazję cie…
$553,390
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
GROUND FLOOR QUAD WITH PRIVATE POOL IN SAN PEDRO PINATAR New Build original quad offers you…
$234,167
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
NAROŻNY PARTEROWY QUAD Z PRYWATNYM BASENEM W SAN PEDRO PINATAR Nowo wybudowany oryginalny qu…
$241,703
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Szeregowiec w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Szeregowiec
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
RESIDENTIAL OF 6 LUXURY TOWNHOUSES IN SAN PEDRO DEL PINATAR New Build beautiful townhouses …
$392,862
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