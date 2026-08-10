Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Calp
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Calp, Hiszpania

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowy dom szeregowy z prywatnym tarasem na dachu, garażem, wspólnym basenem i boiskiem s…
$826,415
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Ten ekskluzywny nowy projekt to zbiór 17 kamienic i duplexów. Z wspaniałym widokiem na słynn…
$872,661
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Calp, Hiszpania
Szeregowiec
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
To Bungalow został zbudowany w 2008 roku i jest w dobrym stanie. Jest wyposażony w klimatyza…
$379,567
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się