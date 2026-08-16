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Domy Szeregowe w La Nucia, Hiszpania

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21 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w La Nucia, na wysokim miejscu, oferując ws…
$1,03M
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
NOWY BUDYNK WONCOMPLEX W LA NUCIA Nowy kompleks budowlany odłączonych i półoddzielnych willi…
$531,956
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Located in the charming town of La Nucia, this exclusive collection of 28 properties offers …
$620,387
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Położony w uroczym mieście La Nucia, ta ekskluzywna kolekcja 28 domów oferuje unikalne środo…
$536,208
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Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
La Nucia (Alicante) oferuje nową okazję do skorzystania z ekskluzywnego zakątka Morza Śródzi…
$518,973
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Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Odkryj harmonię, światło i komfort oferowane przez AMIRAL, kompleks mieszkalny z 24 niezależ…
$884,303
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TekceTekce
Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Prezentujemy dom z dwoma piętrami w nowym kompleksie mieszkalnym z eleganckimi widokami w La…
$528,220
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Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 298 m²
Odkryj harmonię, światło i dobre samopoczucie, które oferuje AMIRAL - kompleks mieszkalny z …
$882,761
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 133 m²
Nowoczesne, Przestronne Domy Szeregowe z 3, 4 Sypialniami i Wspólnym Basenem w La Nucia Cost…
$535,958
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Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 530 m²
Odkryj harmonię, światło i dobre samopoczucie oferowane przez AMIRAL, rodzinny kompleks mies…
$1,03M
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
_ Nowy kompleks budowlany odłączonych i półoddzielnych willi z wspólnym basenem w La Nucia.…
$531,956
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Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
14 apartamentów nowej konstrukcji z ogrodem, basenem i prywatnym garażem. Doskonałe połączen…
$686,570
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Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
La Nucia, Alicante oferuje nową okazję do korzystania z ekskluzywnego rogu Morza Śródziemneg…
$537,467
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Szeregowiec 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Ładna narożna kamienica z dużym ogrodem, wspólnym basenem, kortem tenisowym i niesamowitymi …
$493,537
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
W La Nucia, Alicante, istnieje nowa okazja, aby cieszyć się ekskluzywnym rogu Morza Śródziem…
$493,545
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Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Odkryj harmonię, światło i dobre samopoczucie oferowane przez AMIRAL, kompleks mieszkalny z …
$917,118
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Nowoczesny design i rozwój wsi budowlanych, gdzie można cieszyć się klimatem, z doskonałego …
$443,067
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Located in the charming town of La Nucia, this exclusive collection of 28 properties offers …
$629,613
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Szeregowiec 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 403 m²
Odkryj harmonię, światło i dobre samopoczucie oferowane przez AMIRAL, kompleks mieszkalny z …
$900,532
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
The paired located in the small town of La Nucia. Located in a quiet urbanization, where the…
$233,221
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Szeregowiec w La Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 100 m²
The house has access from the closed complex, and from the street you can access the garage …
$290,713
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