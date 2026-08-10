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Domy Szeregowe w Barcelona, Hiszpania

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Castelldefels
3
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9 obiektów total found
Szeregowiec w Mataro, Hiszpania
Szeregowiec
Mataro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Wykluczenie, przestrzeń i natura łączą się razem w tym wspaniałym domu znajduje się w presti…
$657,556
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Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Townhouse z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Całkowit…
$871,433
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Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 163 m²
Townhouse w dzielnicy La Pineda Castelldefels na Costa Garraf. Odległość do morza jest mniej…
$854,005
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Szeregowiec w Arenys de Munt, Hiszpania
Szeregowiec
Arenys de Munt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Wspaniały w pełni odnowiony dom, położony w najbardziej prestiżowej urbanizacji Arenz de Mar…
$923,719
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Szeregowiec w Barcelona, Hiszpania
Szeregowiec
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Miasto 400 metrów od morza w dzielnicy Diagonal Mar w Barcelonie. Całkowita powierzchnia wyn…
$1,31M
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Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Townhouse w obszarze Can Bow Castelldefels na Costa Garraf. Całkowita powierzchnia wynosi 15…
$801,719
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Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Townhouse w dzielnicy Luminetes w Castelldefels na Costa Garraf. Odległość do morza jest mni…
$935,338
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Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Townhouse w urbanizacji miasta Lebantina Sitges na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wyno…
$958,577
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Szeregowiec w Premia de Dalt, Hiszpania
Szeregowiec
Premia de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Miasta w zamkniętym kompleksie mieszkalnym 4 domów w mieście Premia de Dalt na wybrzeżu Mare…
$917,910
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Parametry nieruchomości w Barcelona, Hiszpania

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