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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
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Alicante
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265 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260717105417Umeblowany apartament o powierzchni 21 m2 w czterogwiazdkowym apartamencie…
$208,745
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719104625Pokój inwestycyjny o powierzchni 21 m2 w Hilford La Torre znajduje się w p…
$208,745
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Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękny apartament na parterze z basenem, placem zabaw i eleganckimi, zagospodarowanymi teren…
$269,307
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 127 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$503,660
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w luksusowym resorcie z niesamowitym widokiem na morze Poczuj się ot…
$595,250
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mo…
$648,457
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Atrakcyjny apartament na środkowym piętrze z tarasem, basenem i siłownią położony blisko pla…
$382,503
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycającym widokiem na m…
$477,810
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Zachęcające mieszkanie na parterze z ogródkiem na zewnątrz, basenami rodzinnymi i kortem do …
$381,152
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/3
Piękny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, kor…
$324,667
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Mutxamel, Hiszpania
Mieszkanie
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 111 m²
Odkryj harmonijne połączenie elegancji i nowoczesności w Bonalba Green, idealne miejsce do z…
$363,779
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Mieszkanie w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Powierzchnia 71 m²
Casamayor Real Estate oferuje ekskluzywne luksusowe mieszkanie, ze wszystkimi wygodami, o kt…
$434,670
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Wyrafinowany bliźniak na parterze z prywatnym podwórkiem, dostęp do basenu i nadmorskiej pro…
$334,241
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 128 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$555,170
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Mieszkanie 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/16
Luksusowe apartamenty na plaży z dużym tarasem z widokiem na morze, zlokalizowane w miejskim…
$878,427
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Urokliwe mieszkanie na parterze z małym prywatnym ogrodem, tarasem, basenem i parkingiem, po…
$321,285
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Urokliwe miejskie mieszkanie na plaży z przytulnym prywatnym tarasem, wspólnym basenem i rel…
$226,977
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$523,776
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Mieszkanie w Teulada, Hiszpania
Mieszkanie
Teulada, Hiszpania
Liczba łazienek 2
$309,383
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/3
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, tenisem stołowym i wy…
$371,276
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 4/4
Genialny, luksusowy penthouse z tarasem na dachu, prywatnym basenem i parkingiem, dobrze sko…
$479,492
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
Luksusowo umeblowany apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i si…
$277,068
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Nowoczesne mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem wspólnym, strefą spa i w…
$275,354
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$368,053
VAT
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Typy nieruchomości w Alacant Alicante.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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