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Mieszkania w górach na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
2393
Benidorm
1362
Alicante
452
la Marina Baixa
3198
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114 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękny apartament na parterze z basenem, placem zabaw i eleganckimi, zagospodarowanymi teren…
$269,307
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w luksusowym resorcie z niesamowitym widokiem na morze Poczuj się ot…
$595,250
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Zachęcające mieszkanie na parterze z ogródkiem na zewnątrz, basenami rodzinnymi i kortem do …
$381,152
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/3
Piękny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, kor…
$324,667
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Wyrafinowany bliźniak na parterze z prywatnym podwórkiem, dostęp do basenu i nadmorskiej pro…
$334,241
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/2
Nowoczesne mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem wspólnym, strefą spa i w…
$275,354
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 2/3
Oszałamiający dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspaniałym wi…
$358,306
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3/5
Fantastyczny apartament z basenem krytym i odkrytym, siłownią, spa i dużym tarasem Termin…
$856,476
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Exclusive luxury penthouse for sale in Delfin Natura, one of the most prestigious residentia…
$1,38M
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Nowoczesne apartamenty z przestronnym tarasem, basenami w stylu resortowym i parkingiem dla …
$357,697
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1
Jasne mieszkanie z widokiem na ogród, kortami do paddle tenisa i placami zabaw dla dzieci, p…
$334,241
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 1/1
Oszałamiający dom typu bliźniak na ostatnim piętrze z dużym tarasem na dachu, położony zaled…
$413,710
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Świetne mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem wspólnym, strefą spa i wido…
$256,843
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
Piękny apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem na dachu, basenami, placem zabaw, kor…
$345,592
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
The second phase of this exclusive residential, located in Finestrat-Benidorm, offers homes …
$502,718
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Mieszkanie 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniały apartament na parterze blisko plaży z dużym prywatnym ogrodem i wspólnym basenem …
$361,432
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny apartament na środkowym piętrze, gotowy do zamieszkania, z tarasem i basenem, poł…
$397,621
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Benitchell Alicante Costa Blanca Odkryj te przestronne apa…
$675,296
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
New project in Sierra Cortina, the most exclusive residential area on the Costa Blanca. Two-…
$511,554
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Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Piętro 24/25
Gotowy na klucz wysokiej klasy penthouse z dużym tarasem słonecznym, niesamowitym widokiem n…
$1,21M
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny apartament na parterze z basenami, siłownią, spa i fantastycznymi widokami obok p…
$350,377
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy apartament na parterze z prywatnym parkingiem, designerską siłownią i udogodnienia…
$630,783
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Panoramicznymi Widokami w Finestrat, Costa B…
$509,058
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Mieszkanie 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne mieszkanie na parterze z prywatnym patio, stylowym basenem na dachu i strefą rekr…
$219,607
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 70 m²
This spectacular newly built residential complex is located in El Albir, one of the resident…
$627,816
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Mieszkanie 5 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Eleganckie mieszkanie na parterze z prywatnym ogrodem i dużym basenem społecznościowym, poło…
$389,125
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Unique opportunity to acquire a property in a new construction project in Finestrat at an un…
$385,991
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Typy nieruchomości w Alacant Alicante.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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