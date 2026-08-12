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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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Torrevieja
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Benidorm
1362
Alicante
452
la Marina Baixa
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164 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$258,909
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$325,948
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$517,952
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
2 pokojowe mieszkanie w pobliżu morza w Punta Prima. Luksusowy apartament z 2 sypialniami, 2…
$462,724
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, basenami, sił…
$426,043
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 4/4
Luksusowy apartament w luksusowym resorcie z niesamowitym widokiem na morze Poczuj się ot…
$595,250
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mo…
$648,457
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zachwycającym widokiem na m…
$477,810
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami Zlokalizowane przy Wybrzeżu w Calpe Położone w Calpe, w pre…
$515,891
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 19
Luksusowe Nieruchomości ze Wspaniałymi Widokami w Alicante Calpe Luksusowe nieruchomości zna…
$753,548
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Mieszkanie 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/16
Luksusowe apartamenty na plaży z dużym tarasem z widokiem na morze, zlokalizowane w miejskim…
$878,427
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 30
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Kompleksie w Benidorm Apartamenty te położone są w Benido…
$1,08M
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Piętro 8/8
Nowoczesny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, niesamowitymi panoramicznymi widokami na …
$727,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Santa Pola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Santa Pola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 2/3
Oszałamiający dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspaniałym wi…
$358,306
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$613,845
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Mieszkanie 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Gotowy do zamieszkania apartament klasy premium z siłownią, krytym basenem i widokiem na mor…
$774,123
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3/5
Fantastyczny apartament z basenem krytym i odkrytym, siłownią, spa i dużym tarasem Termin…
$856,476
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1
Mieszkania z 3 Sypialniami, Gotowe do Zamieszkania i z Pięknymi Widokami w San Miguel de Sal…
$480,390
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Mieszkanie 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/3
Piękny apartament z tarasem i ogrodem położony w luksusowym kurorcie blisko plaży Czas re…
$345,222
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 6
A cozy apartment for sale in the very center of Calpe, on the famous Gabriel Miró street. Th…
$289,708
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Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Denia, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Te wyjątkowe apartamenty znajdują się w malowniczej nadmorskiej miejscowości Dénia, tuż nad …
$403,721
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Mieszkanie 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Liczba kondygnacji 30
Luksusowe Apartamenty przy Plaży w Kompleksie w Benidorm Apartamenty te położone są w Benido…
$1,65M
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Mieszkanie 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty z Basenem na Dachu w Villajoyosa Położone w pięknym nadmorskim …
$749,542
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Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 1/3
Niesamowity bliźniaczek na najwyższym piętrze z przestronnym tarasem na dachu, basenem i sił…
$484,950
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Typy nieruchomości w Alacant Alicante.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Alacant Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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