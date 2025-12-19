  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kallithea
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Kallithea, Grecja

Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Parkview Athens to ekskluzywna enklawa mieszkalna oferująca nowoczesne doświadczenie życia Ateńczyków z panoramicznym widokiem na park i malowniczym panoramą miasta. Toughtfull zaprojektowane i elegancko wykończone, development oferuje 13 nowoczesnych apartamentów o powierzchni od 35 m2 do 5…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$267,047
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–47 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bella Vista Golden Visa Residences to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Kallithea, zaledwie 10 minut od centrum Aten, w pobliżu Fundacji Stavrosa Niarchosa i Ateńskiej Riwiery. W budynku znajduje się 10 w pełni umeblowanych apartamentów – studia oraz mieszkania dwupozio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 47.0
281,439 – 304,893
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Pokaż wszystko Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$291,311
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
4 obiekty nieruchomości 4
O projekcieKALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia od…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 63.0
293,166 – 304,893
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$148,162
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Miejskie i stylowe « Allure Business Condos » – to 8-piętrowy budynek z 38 mieszkaniami w okolicy Caliphaea.  Ten projekt mieszkaniowy wyróżnia się na tle sąsiednich budynków z śnieżnobiałą fasadą z metalowymi kratowanymi płotami na balkonach. Te małe formy architektoniczne służą jako podsta…
