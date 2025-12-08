Municipality of Ilion, Grecja

Ten kompleks mieszkaniowy, położony w zielonej okolicy Ilion w Atenach, oferuje doskonałe możliwości zarówno pod inwestycję, jak i do życia rodzinnego. Budynek zostanie ukończony wkrótce, bo w 2024 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. Komplek…