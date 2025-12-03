  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Regional Unit of East Attica, Grecja

Municipality of Spata Artemida
1
Artemida Municipal Unit
1
Municipality of Paiania
1
Paiania Municipal Unit
1
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lopes Residences
Apartamentowiec Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Uratuj tysiące! Zwiększ swój dochód!Wyjątkowa okazja dla inwestorów, Lopes Residences pochodzi z trzech lat bezpłatnego zarządzania i opłat komunalnych - oszczędzając tysiące jednocześnie zapewniając spokój umysłu od pierwszego dnia. Położony w spokojnej, a jednocześnie dobrze podłączonej pr…
Deweloper
Velment
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecja
od
$157,985
Liczba kondygnacji 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. ze starym, szczegółowym domem o mocy 55 SQ. M. AMENTIS without the flot and can be renoved for a holiday home. Jest to również cenne miejsce dla nowego domu w najlepszym obszarze Artemidy z bardzo dobrym sprawdzaniem rozwoju wszystkich infrastruktur. …
Agencja
Akinita-kapelli
Zostaw prośbę
