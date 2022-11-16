  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja

Municipality of Kallithea, Grecja
od
$267,047
;
8
ID: 32652
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Kallithea

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Bella Vista Golden Visa Residences to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Kallithea, zaledwie 10 minut od centrum Aten, w pobliżu Fundacji Stavrosa Niarchosa i Ateńskiej Riwiery.

W budynku znajduje się 10 w pełni umeblowanych apartamentów – studia oraz mieszkania dwupoziomowe z jedną sypialnią – zaprojektowane z dbałością o każdy detal.

🏋️‍♀️ Prywatna siłownia
🌿 Zielone patio
☕ Blisko kawiarni, sklepów i metra

Golden Visa od €235,000
✅ Zakończenie budowy: III kwartał 2026
✅ W pełni wyposażone (LG, Bosch, Tefal)
✅ Dochód z inwestycji 3–10% rocznie
Szybka transakcja – wszystkie dokumenty gotowe

Idealna propozycja dla inwestorów i osób szukających komfortowego stylu życia w Atenach.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 37.0 – 47.0
Cena za m², USD 6,423 – 7,531
Cena mieszkania, USD 278,658 – 301,879

Lokalizacja na mapie

Municipality of Kallithea, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
