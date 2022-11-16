Mieszkanie w nowym budynku Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja

Bella Vista Golden Visa Residences to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Kallithea, zaledwie 10 minut od centrum Aten, w pobliżu Fundacji Stavrosa Niarchosa i Ateńskiej Riwiery.
W budynku znajduje się 10 w pełni umeblowanych apartamentów – studia oraz mieszkania dwupoziomowe z jedną sypialnią – zaprojektowane z dbałością o każdy detal.
🏋️♀️ Prywatna siłownia
🌿 Zielone patio
☕ Blisko kawiarni, sklepów i metra
✅ Golden Visa od €235,000
✅ Zakończenie budowy: III kwartał 2026
✅ W pełni wyposażone (LG, Bosch, Tefal)
✅ Dochód z inwestycji 3–10% rocznie
✅ Szybka transakcja – wszystkie dokumenty gotowe
Idealna propozycja dla inwestorów i osób szukających komfortowego stylu życia w Atenach.