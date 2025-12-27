  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Kallithea
4
Municipality of Elliniko Argyroupoli
2
Municipal Unit of Elliniko
2
Municipality of Alimos
2
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzysk…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$419,703
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z k…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Pokaż wszystko Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Apartamentowiec KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$291,311
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 41–63 m²
4 obiekty nieruchomości 4
O projekcieKALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia od…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 63.0
294,338 – 306,111
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Zespół mieszkaniowy ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Parkview Athens to ekskluzywna enklawa mieszkalna oferująca nowoczesne doświadczenie życia Ateńczyków z panoramicznym widokiem na park i malowniczym panoramą miasta. Toughtfull zaprojektowane i elegancko wykończone, development oferuje 13 nowoczesnych apartamentów o powierzchni od 35 m2 do 5…
Deweloper
Limar Homes
Zostaw prośbę
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Pokaż wszystko Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
od
$177,436
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
59.0
341,432
Deweloper
DKG Development
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Pokaż wszystko Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Apartamentowiec Bella Vista Golden Visa Residences – Ateny, Grecja
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$267,047
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–47 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bella Vista Golden Visa Residences to butikowy projekt mieszkaniowy położony w samym sercu Kallithea, zaledwie 10 minut od centrum Aten, w pobliżu Fundacji Stavrosa Niarchosa i Ateńskiej Riwiery. W budynku znajduje się 10 w pełni umeblowanych apartamentów – studia oraz mieszkania dwupozio…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 47.0
282,564 – 306,111
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 31–40 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 40.0
253,130 – 270,791
Mieszkanie 2 pokoi
40.0
270,791
Deweloper
Limar Homes
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecja
od
$824,430
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Serenity jest nowym kompleksem butikowym w elitarnej okolicy Alimos, zaledwie 3 minuty od wybrzeża Athens Riviera. Panoramiczne widoki na morze, znakomita architektura, tarasy z widokiem na zachód słońca i wysoki standard życia sprawiają, że ten projekt jest idealny do życia, rekreacji i inw…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Apartamentowiec Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$148,162
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Miejskie i stylowe « Allure Business Condos » – to 8-piętrowy budynek z 38 mieszkaniami w okolicy Caliphaea.  Ten projekt mieszkaniowy wyróżnia się na tle sąsiednich budynków z śnieżnobiałą fasadą z metalowymi kratowanymi płotami na balkonach. Te małe formy architektoniczne służą jako podsta…
Deweloper
DKG Development
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
od
$307,296
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Przejeżdżając tramwajem, który łączy go z centrum Aten i Riwierą, Nea Smirni jest rozwijana wokół popularnego placu, zapewniając niesamowity wybór opcji rozrywki, sportu, jedzenie i zakupy! Nea Smirni jest jednym z najbardziej tętniących życiem przedmieść mieszkalnych, a apartamenty 7 w Sant…
Deweloper
V2 Development
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$337,734
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
MALIBU RESIDENCES to nowy projekt mieszkaniowy położony na bujnej przedmieściu Elliniko, tuż przy Riwierze Ateńskiej. Wyposażone w 6 piękne apartamenty z sypialnią 2, jednopokojowe mieszkanie z sypialnią 4 i zbudowane zgodnie z naszymi wysokimi standardami budowlanymi, rezydencje MALIBU to w…
Deweloper
V2 Development
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Bel Air Residences znajduje się w Elliniko, ekskluzywnym przedmieściu na uroczej Riwierze Ateńskiej. Obszar ten zostanie odbudowany w ramach trwającego pionierskiego projektu w wysokości 8 mln EUR dla Aten, z naciskiem na stworzenie pierwszorzędnego parku metropolitalnego i poprawę frontu pr…
Deweloper
V2 Development
Zostaw prośbę
