Nowe mieszkania w Pireus, Grecja

Ateny
2
Attyka
24
Regional Unit of South Athens
11
Pireus
5
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 68 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ROZWÓJ V² MARINA REZYDENCJE jest idealnie położony w samym sercu Mikrolimano w Pireusie. Mikrolimano jest popularnym miejscem podróży, preferowanym przez Ateńczyków, mieszkańców i gości, i szuka uroczego i malowniczego miejsca, w którym można spędzić wolny czas. Mikrolimano (dosłownie: „mał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0
302,402
Deweloper
V2 Development
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Pireus, Grecja
od
$285,007
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🏗 Opis projektu w ramach Złotej Wizy📍 Lokalizacja.Kallithea jest tętniącym życiem obszarem Aten, łączącym bogate dziedzictwo historyczne i nowoczesną atmosferę miejską.Znany ze swoich źródeł termicznych w przeszłościTeraz centrum kultury z widokiem na wybrzeże, kawiarnie, muzea i neoklasyczn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
372,187
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Portside Residence in Pireaus
Pireus, Grecja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 23–50 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Mieszkanie 2 pokoi
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Deweloper
Limar Homes
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Pireus, Grecja
od
$276,530
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 45 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Skiway jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym w ramach projektu flagowego Piraeus Greate, największego wielofunkcyjnego projektu rozwojowego w Grecji o powierzchni ponad 85000 m2.🏙 Co to jest Skiway?14-piętrowy budynek z 44 rezydencjami (od studia do 2 + 1)2 poziomy pomieszczeń handlowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0
157,017
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Pireus, Grecja
od
$286,591
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Odkryj luksusowe życie w Marina Zeas Apartamenty z obsługą w sercu Marina Zeas Poznaj uosobienie elegancji i komfortu dzięki naszym ekskluzywnym apartamentom z obsługą, zlokalizowanym w renomowanej Marina Zeas. Apartamenty te, zarządzane przez prestiżową firmę zarządzającą, oferują nie…
Deweloper
DKG Development
Zostaw prośbę
