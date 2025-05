Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. ze starym, szczegółowym domem o mocy 55 SQ. M. AMENTIS without the flot and can be renoved for a holiday home. Jest to również cenne miejsce dla nowego domu w najlepszym obszarze Artemidy z bardzo dobrym sprawdzaniem rozwoju wszystkich infrastruktur. Mogło to również być obiecującym dachem z powodu jego lokalizacji na środkowym szlaku łączącym Artemidę i Rafiego z AsphaLT. Z SD 0,4 i SC 70% LEGALIZACJA 300 METRY Z MORZA. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PLOT 355 SQ. M. ze starym, szczegółowym domem o mocy 55 SQ. M. AMENTIS without the flot and can be renoved for a holiday home. Jest to również cenne miejsce dla nowego domu w najlepszym obszarze Artemidy z bardzo dobrym sprawdzaniem rozwoju wszystkich infrastruktur. Mogło to również być obiecującym dachem z powodu jego lokalizacji na środkowym szlaku łączącym Artemidę i Rafiego z AsphaLT. Z SD 0,4 i SC 70% LEGALIZACJA 300 METRY Z MORZA.