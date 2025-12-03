  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Peristeri
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Peristeri, Grecja

Ateny
2
Attyka
24
Regional Unit of South Athens
11
Pireus
5
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Apartamentowiec DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecja
od
$423,497
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Budynek apartamentowy DIAMOND, położony w samym sercu Peristeri w zachodniej części Aten, oferuje doskonałą okazję zarówno do inwestycji, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony pod koniec 2023 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. …
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się