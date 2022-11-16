Mieszkanie w nowym budynku Lopes Residences

Uratuj tysiące! Zwiększ swój dochód!

Wyjątkowa okazja dla inwestorów, Lopes Residences pochodzi z trzech lat bezpłatnego zarządzania i opłat komunalnych - oszczędzając tysiące jednocześnie zapewniając spokój umysłu od pierwszego dnia. Położony w spokojnej, a jednocześnie dobrze podłączonej przedmieściach Paiania, zaledwie kilka minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Atenach i blisko pełnego zakresu codziennych udogodnień, Lopes Residences prezentuje nowoczesne, energooszczędne doświadczenie życiowe w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Attica. W połączeniu z efektywnością energetyczną A projekt łączy inteligentne wzornictwo z trwałym komfortem, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.

W sumie składa się z jedenastu przemyślanych apartamentów - pięciu apartamentów z jedną sypialnią i sześciu apartamentów studyjnych - budynek jest urządzony na trzech poziomach, z których każdy oferuje mieszankę stylu, funkcjonalności i prywatności. Na parterze znajdują się trzy rezydencje: 1-sypialnia i dwa apartamenty studio, wszystkie cieszące się przywilejem prywatnych ogrodów. Jeden ze studyjnych apartamentów oferuje unikalny układ, w którym znajduje się pokój gościnny na niższym piętrze, gdzie w budynku znajduje się również dedykowane magazyny dla wszystkich jednostek.

Na pierwszym i drugim piętrze, układ jest mirrored, z dwoma 1-pokojowe apartamenty i dwa studio apartamenty na każdym poziomie. Każda rezydencja jest przeznaczona do maksymalizacji naturalnego światła i zapewnienia komfortowe, nowoczesne wnętrza z czystych linii i praktyczne układy.

Ukończenie oferty stylu życia jest piękny ogród na dachu, gdzie mieszkańcy mogą wziąć w 360- stopień otwarte widoki, idealne na relaks lub przypadkowe spotkania. Na parterze, każdy apartament jest przypisany do własnego prywatnego miejsca parkingowego, a mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do wspólnego obszaru grill w pięknie ogród z wspólnym basenem, dodając ciepły i odświeżający, społeczny wymiar do środowiska życia.

Lopes Residences to coś więcej niż dobrze zbudowana struktura - to uważany rozwój mieszkaniowy, który równoważy prywatność, społeczność i wygodę, w miejscu, które łatwo łączy się z miastem, oferując spokój życia podmiejskiego.