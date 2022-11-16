  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Paiania
  4. Mieszkanie w nowym budynku Lopes Residences

Mieszkanie w nowym budynku Lopes Residences

Municipality of Paiania, Grecja
Cena na żądanie
;
43
ID: 32948
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Paiania

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Uratuj tysiące! Zwiększ swój dochód!
Wyjątkowa okazja dla inwestorów, Lopes Residences pochodzi z trzech lat bezpłatnego zarządzania i opłat komunalnych - oszczędzając tysiące jednocześnie zapewniając spokój umysłu od pierwszego dnia. Położony w spokojnej, a jednocześnie dobrze podłączonej przedmieściach Paiania, zaledwie kilka minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Atenach i blisko pełnego zakresu codziennych udogodnień, Lopes Residences prezentuje nowoczesne, energooszczędne doświadczenie życiowe w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Attica. W połączeniu z efektywnością energetyczną A projekt łączy inteligentne wzornictwo z trwałym komfortem, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów.

W sumie składa się z jedenastu przemyślanych apartamentów - pięciu apartamentów z jedną sypialnią i sześciu apartamentów studyjnych - budynek jest urządzony na trzech poziomach, z których każdy oferuje mieszankę stylu, funkcjonalności i prywatności. Na parterze znajdują się trzy rezydencje: 1-sypialnia i dwa apartamenty studio, wszystkie cieszące się przywilejem prywatnych ogrodów. Jeden ze studyjnych apartamentów oferuje unikalny układ, w którym znajduje się pokój gościnny na niższym piętrze, gdzie w budynku znajduje się również dedykowane magazyny dla wszystkich jednostek.

Na pierwszym i drugim piętrze, układ jest mirrored, z dwoma 1-pokojowe apartamenty i dwa studio apartamenty na każdym poziomie. Każda rezydencja jest przeznaczona do maksymalizacji naturalnego światła i zapewnienia komfortowe, nowoczesne wnętrza z czystych linii i praktyczne układy.

Ukończenie oferty stylu życia jest piękny ogród na dachu, gdzie mieszkańcy mogą wziąć w 360- stopień otwarte widoki, idealne na relaks lub przypadkowe spotkania. Na parterze, każdy apartament jest przypisany do własnego prywatnego miejsca parkingowego, a mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do wspólnego obszaru grill w pięknie ogród z wspólnym basenem, dodając ciepły i odświeżający, społeczny wymiar do środowiska życia.

Lopes Residences to coś więcej niż dobrze zbudowana struktura - to uważany rozwój mieszkaniowy, który równoważy prywatność, społeczność i wygodę, w miejscu, które łatwo łączy się z miastem, oferując spokój życia podmiejskiego.

Lokalizacja na mapie

Municipality of Paiania, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecja
Cena na żądanie
