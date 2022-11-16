  1. Realting.com
  Grecja
  Municipality of Kallithea
  Mieszkanie w nowym budynku KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Mieszkanie w nowym budynku KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Municipality of Kallithea, Grecja
od
$291,311
BTC
3.4650878
ETH
181.6200652
USDT
288 014.7907202
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27428
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Kallithea

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
O projekcie

KALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia odpowiedni dla profesjonalistów, par i małych rodzin.

Lokalizacja - dzielnica Kallifera

Żyj w spokoju i odosobnieniu na cichej ulicy, zaledwie kilka minut od Stavros Niarchos Foundation Cultural Center i stacji metra Kallithea. W odległości spaceru znajdują się sklepy, kawiarnie i wszystkie usługi niezbędne do życia.

Architektura

Autor: Alexander Sverdlov, współzałożyciel holenderskiego biura architektonicznego SVESMI (Rotterdam).
Projekt harmonijnie łączy nowoczesny design z naturalnym otoczeniem okolicy. Proste formy i naturalne materiały tworzą atmosferę komfortu i prywatności, podczas gdy apartamenty pozostają jak najbardziej funkcjonalne i otwarte na interakcje ze środowiskiem.

Wnętrze

Autor: Karen Karapetyan, założycielka studia projektowego Alexander Tischler.
Wnętrza są zaprojektowane z naciskiem na komfort i łatwość użytkowania. Każda przestrzeń jest tworzona dla ludzi, aby zaspokoić ich codzienne potrzeby i przynieść radość poprzez przemyślane planowanie i zwięzłe estetyki.

Niedrogie apartamenty

  • Lilac - 68,47 m2, 1 sypialnia, €300,000, ROI 2,5%, 2. piętro (MF)

  • Żółty - 36,61 m2, 1 sypialnia, €250,000, ROI 2,7%, 1 piętro (GF)

Zarządzanie nieruchomościami

Pełny zakres usług zarządzania dla inwestorów zorientowanych na wyniki:

  • Dynamiczne ceny

  • zarządzanie przeglądem

  • Czyszczenie profesjonalne (oceniane 9, 34 na Belize)

  • przejrzyste raporty miesięczne

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 41.0 – 63.0
Cena za m², USD 4,809 – 7,105
Cena mieszkania, USD 291,311 – 302,964

Lokalizacja na mapie

Municipality of Kallithea, Grecja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
