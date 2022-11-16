Mieszkanie w nowym budynku KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

O projekcie

KALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia odpowiedni dla profesjonalistów, par i małych rodzin.

Lokalizacja - dzielnica Kallifera

Żyj w spokoju i odosobnieniu na cichej ulicy, zaledwie kilka minut od Stavros Niarchos Foundation Cultural Center i stacji metra Kallithea. W odległości spaceru znajdują się sklepy, kawiarnie i wszystkie usługi niezbędne do życia.

Architektura

Autor: Alexander Sverdlov, współzałożyciel holenderskiego biura architektonicznego SVESMI (Rotterdam).

Projekt harmonijnie łączy nowoczesny design z naturalnym otoczeniem okolicy. Proste formy i naturalne materiały tworzą atmosferę komfortu i prywatności, podczas gdy apartamenty pozostają jak najbardziej funkcjonalne i otwarte na interakcje ze środowiskiem.

Wnętrze

Autor: Karen Karapetyan, założycielka studia projektowego Alexander Tischler.

Wnętrza są zaprojektowane z naciskiem na komfort i łatwość użytkowania. Każda przestrzeń jest tworzona dla ludzi, aby zaspokoić ich codzienne potrzeby i przynieść radość poprzez przemyślane planowanie i zwięzłe estetyki.

Niedrogie apartamenty

Lilac - 68,47 m2, 1 sypialnia, €300,000, ROI 2,5%, 2. piętro (MF)

Żółty - 36,61 m2, 1 sypialnia, €250,000, ROI 2,7%, 1 piętro (GF)

Zarządzanie nieruchomościami

Pełny zakres usług zarządzania dla inwestorów zorientowanych na wyniki: