Mieszkanie w nowym budynku KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

O projekcie
KALLITHEA VEERDEE to nowoczesny kompleks mieszkalny składający się z 8 mieszkań stworzonych zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i funkcjonalności. Przestronne układy, nowoczesne materiały wykończeniowe i przemyślane rozwiązania projektowe zapewniają wysoki standard życia odpowiedni dla profesjonalistów, par i małych rodzin.
Lokalizacja - dzielnica Kallifera
Żyj w spokoju i odosobnieniu na cichej ulicy, zaledwie kilka minut od Stavros Niarchos Foundation Cultural Center i stacji metra Kallithea. W odległości spaceru znajdują się sklepy, kawiarnie i wszystkie usługi niezbędne do życia.
Architektura
Autor: Alexander Sverdlov, współzałożyciel holenderskiego biura architektonicznego SVESMI (Rotterdam).
Projekt harmonijnie łączy nowoczesny design z naturalnym otoczeniem okolicy. Proste formy i naturalne materiały tworzą atmosferę komfortu i prywatności, podczas gdy apartamenty pozostają jak najbardziej funkcjonalne i otwarte na interakcje ze środowiskiem.
Wnętrze
Autor: Karen Karapetyan, założycielka studia projektowego Alexander Tischler.
Wnętrza są zaprojektowane z naciskiem na komfort i łatwość użytkowania. Każda przestrzeń jest tworzona dla ludzi, aby zaspokoić ich codzienne potrzeby i przynieść radość poprzez przemyślane planowanie i zwięzłe estetyki.
Niedrogie apartamenty
Lilac - 68,47 m2, 1 sypialnia, €300,000, ROI 2,5%, 2. piętro (MF)
Żółty - 36,61 m2, 1 sypialnia, €250,000, ROI 2,7%, 1 piętro (GF)
Zarządzanie nieruchomościami
Pełny zakres usług zarządzania dla inwestorów zorientowanych na wyniki:
Dynamiczne ceny
zarządzanie przeglądem
Czyszczenie profesjonalne (oceniane 9, 34 na Belize)
przejrzyste raporty miesięczne