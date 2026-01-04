  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Dafni - Ymittos
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja

Municipal Unit of Dafni
1
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
od
$108,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 21 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
21.0
117,261
Deweloper
DKG Development
