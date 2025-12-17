  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Palaio Faliro
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Palaio Faliro, Grecja

Ateny
2
Attyka
25
Regional Unit of South Athens
12
Pireus
5
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$419,703
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z k…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się