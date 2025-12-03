  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Nea Smyrni
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Nea Smyrni, Grecja

Ateny
2
Attyka
24
Regional Unit of South Athens
11
Pireus
5
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
od
$307,296
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Przejeżdżając tramwajem, który łączy go z centrum Aten i Riwierą, Nea Smirni jest rozwijana wokół popularnego placu, zapewniając niesamowity wybór opcji rozrywki, sportu, jedzenie i zakupy! Nea Smirni jest jednym z najbardziej tętniących życiem przedmieść mieszkalnych, a apartamenty 7 w Sant…
Deweloper
V2 Development
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się