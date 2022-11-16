  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kallithea
  4. Kompleks mieszkalny ParkView Athens

Kompleks mieszkalny ParkView Athens

Municipality of Kallithea, Grecja
Cena na żądanie
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33069
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Kallithea

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Parkview Athens to ekskluzywna enklawa mieszkalna oferująca nowoczesne doświadczenie życia Ateńczyków z panoramicznym widokiem na park i malowniczym panoramą miasta. Toughtfull zaprojektowane i elegancko wykończone, development oferuje 13 nowoczesnych apartamentów o powierzchni od 35 m2 do 53 m2, w tym dobrze urządzone studia, 1 sypialnia i 2 sypialnie domy.

Każda rezydencja maksymalizuje naturalne światło i połączenie na zewnątrz, z balkonów prywatnych lub obszarów ogrodowych w zależności od apartamentu. Wybierz jednostki overlook bujne zielone przestrzenie, podczas gdy inne ramki uderzające wizje krajobrazu miejskiego Aten.

Wygodność jest wbudowany w projekt, z 8 prywatnych miejsc parkingowych dostępnych na terenie obiektu. Parkview Ateny łączy komfort, styl i lokalizację w prawdziwie pożądane środowisko życia.

Lokalizacja na mapie

Municipality of Kallithea, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289,001
Apartamentowiec WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecja
od
$367,695
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecja
od
$824,430
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$337,734
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Zespół mieszkaniowy Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grecja
od
$193,286
Liczba kondygnacji 1
Dla saleDuplex 83 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki Duplex znajduje się na pierwszym i drugim piętrze. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni, salonu z kuchnią, jednego prysznica WC. Drugie piętro składa się z jednej sypialni. Z okien otwiera się widok na miasto. Istnieją panel…
Agencja
Grekodom Development
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzysk…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
od
$108,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 21 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
21.0
117,501
Deweloper
DKG Development
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Grecja
«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert
16.11.2022
«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert
Wyświetlić wszystkie publikacje