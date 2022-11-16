Kompleks mieszkalny ParkView Athens

Parkview Athens to ekskluzywna enklawa mieszkalna oferująca nowoczesne doświadczenie życia Ateńczyków z panoramicznym widokiem na park i malowniczym panoramą miasta. Toughtfull zaprojektowane i elegancko wykończone, development oferuje 13 nowoczesnych apartamentów o powierzchni od 35 m2 do 53 m2, w tym dobrze urządzone studia, 1 sypialnia i 2 sypialnie domy.

Każda rezydencja maksymalizuje naturalne światło i połączenie na zewnątrz, z balkonów prywatnych lub obszarów ogrodowych w zależności od apartamentu. Wybierz jednostki overlook bujne zielone przestrzenie, podczas gdy inne ramki uderzające wizje krajobrazu miejskiego Aten.

Wygodność jest wbudowany w projekt, z 8 prywatnych miejsc parkingowych dostępnych na terenie obiektu. Parkview Ateny łączy komfort, styl i lokalizację w prawdziwie pożądane środowisko życia.