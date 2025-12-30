  1. Realting.com
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Moschato Tavros, Grecja

Ateny
2
Attyka
25
Regional Unit of South Athens
12
Pireus
5
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
od
$177,436
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
59.0
341,412
Deweloper
DKG Development
