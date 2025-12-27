  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of Central Athens
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Regional Unit of Central Athens, Grecja

Ateny
2
Municipality of Athens
2
Municipality of Dafni Ymittos
1
Municipal Unit of Dafni
1
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecja
od
$184,652
Zespół Tranio kupił plac budowy w cichej, czystej okolicy w centrum Aten i uzupełnia 6-piętrowy budynek mieszkalny. To będzie nowoczesny budynek z windą i przestrzeni handlowej na parterze. 11 apartamentów i studio są dostarczane z wykończeniem, oprawy łazienkowe i meble kuchenne.Każdy apart…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecja
od
$417,482
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Nasz projekt „Melissia Oxygen” znajduje się na północnych przedmieściach stolicy Grecji. Gmina Melissia to obszar charakteryzujący się gęstą roślinnością. Chociaż należy do miejskiej struktury miasta, oszukuje cię, oferując „relaksujące obrazy” wiejskiego kurortu. Duże parki, szerokie uliczk…
Deweloper
VITRUVIUS INVESTMENTS
Zostaw prośbę
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
od
$108,148
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 21 m²
1 obiekt nieruchomości 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
21.0
117,735
Deweloper
DKG Development
Zostaw prośbę
