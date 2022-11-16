Kompleks mieszkalny Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzyskanie zezwolenia na pobyt poprzez zakup nieruchomości w Grecji.
🏗 O projekcie
Nowoczesny 6-piętrowy kompleks mieszkalny
Łącznie 14 miejsc pobytu: od 2 do 5 sypialni
Przestronne salony i szerokie werandy do opalania
Widok na morze, prywatne tarasy i parking
Wysokiej jakości materiały, ciepła podłoga, podwójne szyby
Infrastruktura dla całego roku życia
📍 Rozmieszczenie: Alimos, południowe przedmieścia Aten, w pobliżu:
Ellinikon Experience Park (jeden z największych projektów miejskich w Europie)
Centrum Kultury Stavros Niarchos (SNFCC)
Plaże, sklepy, place zabaw i strefy fitness
Centrum Aten - 20 minut
Lotnisko - 35 minut
Porto Piraeus - 15 minut
💶 Idealny dla Greckiego Złotego Wiza
Aby uzyskać złotą wizę, trzeba zainwestować z 800 000 euro w nieruchomości w Atenach, i: Poza w pełni spełnia wymagania programu:
✅ Koszt apartamentów - od 750 000 euro i powyżej
✅ Nieruchomości przybrzeżne są jednym z najbardziej stabilnych segmentów rynku
✅ Możliwość krótko- i długoterminowej dzierżawy
✅ Nadaje się do życia rodzinnego i rekreacji
✅ Gwarantowana płynność i przyszły wzrost wartości
🛋 Idealne dla:
Cudzoziemcy i emigranci pragnący mieszkać nad morzem
Rodziny, które cenią sobie komfort, estetykę i bliskość natury
Inwestorzy poszukujący wysokiej jakości obiektu do wynajęcia i pozwolenia na pobyt
Miłośnicy morskiego stylu życia i luksusowych nieruchomości
📞 Kontakt do rezerwacji:
Projekt jest już w sprzedaży - dostępne są oferty dla ptaków.
Skontaktuj się z nami w sprawie planów, cenników i porad dotyczących programu Golden Visa w Grecji.