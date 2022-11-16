Kompleks mieszkalny Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzyskanie zezwolenia na pobyt poprzez zakup nieruchomości w Grecji.

🏗 O projekcie

Nowoczesny 6-piętrowy kompleks mieszkalny

Łącznie 14 miejsc pobytu: od 2 do 5 sypialni

Przestronne salony i szerokie werandy do opalania

Widok na morze, prywatne tarasy i parking

Wysokiej jakości materiały, ciepła podłoga, podwójne szyby

Infrastruktura dla całego roku życia

📍 Rozmieszczenie: Alimos, południowe przedmieścia Aten, w pobliżu:

Ellinikon Experience Park (jeden z największych projektów miejskich w Europie)

Centrum Kultury Stavros Niarchos (SNFCC)

Plaże, sklepy, place zabaw i strefy fitness

Centrum Aten - 20 minut

Lotnisko - 35 minut

Porto Piraeus - 15 minut

💶 Idealny dla Greckiego Złotego Wiza

Aby uzyskać złotą wizę, trzeba zainwestować z 800 000 euro w nieruchomości w Atenach, i: Poza w pełni spełnia wymagania programu:

✅ Koszt apartamentów - od 750 000 euro i powyżej

✅ Nieruchomości przybrzeżne są jednym z najbardziej stabilnych segmentów rynku

✅ Możliwość krótko- i długoterminowej dzierżawy

✅ Nadaje się do życia rodzinnego i rekreacji

✅ Gwarantowana płynność i przyszły wzrost wartości

🛋 Idealne dla:

Cudzoziemcy i emigranci pragnący mieszkać nad morzem

Rodziny, które cenią sobie komfort, estetykę i bliskość natury

Inwestorzy poszukujący wysokiej jakości obiektu do wynajęcia i pozwolenia na pobyt

Miłośnicy morskiego stylu życia i luksusowych nieruchomości

📞 Kontakt do rezerwacji:

Projekt jest już w sprzedaży - dostępne są oferty dla ptaków.

Skontaktuj się z nami w sprawie planów, cenników i porad dotyczących programu Golden Visa w Grecji.