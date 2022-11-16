  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

Municipality of Alimos, Grecja
od
$873,946
6
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27344
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Alimos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzyskanie zezwolenia na pobyt poprzez zakup nieruchomości w Grecji.

🏗 O projekcie

  • Nowoczesny 6-piętrowy kompleks mieszkalny

  • Łącznie 14 miejsc pobytu: od 2 do 5 sypialni

  • Przestronne salony i szerokie werandy do opalania

  • Widok na morze, prywatne tarasy i parking

  • Wysokiej jakości materiały, ciepła podłoga, podwójne szyby

  • Infrastruktura dla całego roku życia

📍 Rozmieszczenie: Alimos, południowe przedmieścia Aten, w pobliżu:

  • Ellinikon Experience Park (jeden z największych projektów miejskich w Europie)

  • Centrum Kultury Stavros Niarchos (SNFCC)

  • Plaże, sklepy, place zabaw i strefy fitness

  • Centrum Aten - 20 minut

  • Lotnisko - 35 minut

  • Porto Piraeus - 15 minut

💶 Idealny dla Greckiego Złotego Wiza

Aby uzyskać złotą wizę, trzeba zainwestować z 800 000 euro w nieruchomości w Atenach, i: Poza w pełni spełnia wymagania programu:

  • ✅ Koszt apartamentów - od 750 000 euro i powyżej

  • ✅ Nieruchomości przybrzeżne są jednym z najbardziej stabilnych segmentów rynku

  • ✅ Możliwość krótko- i długoterminowej dzierżawy

  • ✅ Nadaje się do życia rodzinnego i rekreacji

  • ✅ Gwarantowana płynność i przyszły wzrost wartości

🛋 Idealne dla:

  • Cudzoziemcy i emigranci pragnący mieszkać nad morzem

  • Rodziny, które cenią sobie komfort, estetykę i bliskość natury

  • Inwestorzy poszukujący wysokiej jakości obiektu do wynajęcia i pozwolenia na pobyt

  • Miłośnicy morskiego stylu życia i luksusowych nieruchomości

📞 Kontakt do rezerwacji:

Projekt jest już w sprzedaży - dostępne są oferty dla ptaków.
Skontaktuj się z nami w sprawie planów, cenników i porad dotyczących programu Golden Visa w Grecji.

Lokalizacja na mapie

Municipality of Alimos, Grecja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$873,946
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
