Nowe mieszkania w Ateny, Grecja

Zespół mieszkaniowy New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecja
od
$184,652
Zespół Tranio kupił plac budowy w cichej, czystej okolicy w centrum Aten i uzupełnia 6-piętrowy budynek mieszkalny. To będzie nowoczesny budynek z windą i przestrzeni handlowej na parterze. 11 apartamentów i studio są dostarczane z wykończeniem, oprawy łazienkowe i meble kuchenne.Każdy apart…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecja
od
$417,482
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
Nasz projekt „Melissia Oxygen” znajduje się na północnych przedmieściach stolicy Grecji. Gmina Melissia to obszar charakteryzujący się gęstą roślinnością. Chociaż należy do miejskiej struktury miasta, oszukuje cię, oferując „relaksujące obrazy” wiejskiego kurortu. Duże parki, szerokie uliczk…
Deweloper
VITRUVIUS INVESTMENTS
Zostaw prośbę
