  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Kompleks mieszkalny Blue Lagoon Syros

Kompleks mieszkalny Blue Lagoon Syros

Galissas, Grecja
Cena na żądanie
;
20
Zostawić wniosek
ID: 27486
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Wyspy Egejskie
  • Okolica
    Wyspy Egejskie Południowe
  • Miasto
    Municipality of Syros and Ermoupoli
  • Wioska
    Galissas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Przegląd właściwości: Syros Island Apartment Complex

Lokalizacja: Syros Island, Grecja
Typ: Kompleks apartamentów
Jednostki ogółem: 21 Apartamenty i studia
Rozmiar jednostki: od 20m ² do 50m ²
Zakres cen: 85000 - 20000 EUR

Opis:

Ten drobiazgowo odnowiony kompleks apartamentowy położony na malowniczej wyspie Syros oferuje unikalną mieszankę nowoczesnego życia i śródziemnomorskiego uroku. Pierwotnie zaprojektowany jako hotel, nieruchomość została świadomie przekształcona w tętniącą życiem społeczność 22 różnych jednostek, począwszy od przytulnych studio do przestronnych apartamentów. Dzięki doskonałej lokalizacji w bardzo turystycznym obszarze, kompleks jest otoczony przez doskonałe miejsca, w tym piękne plaże, zabytkowe miejsca i tętniące życiem rynki lokalne, co czyni go idealnym dla turystów turystycznych poszukujących zarówno relaksu i przygody.

Układ

Kompleks podzielony jest na dwa budynki, z których każdy ma na celu maksymalizację komfortu i estetyki.

Podłoga naziemna składa się z jednostek G- 01 do G- 06, z sześciu studio, w tym G- 03 oznaczone jako wygodne mieszkanie. To piętro zapewnia bezpośredni dostęp do podwórka, tworząc przyjazne środowisko dla mieszkańców i gości.

Na pierwszym piętrze znajdują się jednostki F- 01 do F- 08, oferujące połączenie ośmiu jednostek, w tym dwa studia (F- 04 i F- 05) i sześć apartamentów, zapewniając różne możliwości życia do zaspokojenia różnych stylów życia.

Drugie piętro składa się z jednostek S- 01 do S- 07, z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze. Poziom ten obejmuje osiem jednostek, z dwoma studiami (S- 04 i S- 05) obok sześciu apartamentów, idealne dla osób poszukujących spokojne i malownicze doświadczenie życiowe.

Korzyści

Przodkowy dziedziniec jest pięknie krajobrazowy, zapewniając przyjemne i zachęcające miejsce dla mieszkańców. Górne piętra oferują wspaniałe widoki na Morze Egejskie, zwiększając ogólną atrakcyjność kompleksu.

Pierwsza lokalizacja

Ta nieruchomość jest doskonale usytuowany dla krótkoterminowych czynszów, co czyni ją atrakcyjną inwestycją dla tych, którzy chcą kapitalizować na kwitnącym rynku wynajmu wakacje. Każda jednostka została starannie odnowiona, aby zapewnić nowoczesne udogodnienia przy zachowaniu bogatego dziedzictwa architektonicznego wyspy.

Ten kompleks apartamentowy na wyspie Syros stanowi wyjątkową okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów. Z jego różnorodności typów jednostek i pożądane udogodnienia, jest gotowy stać się suught- after przeznaczenia dla mieszkańców i odwiedzających. Obejmij urok życia na wyspie i odkryj swój nowy dom w tym czarującym śródziemnomorskim otoczeniu.

Lokalizacja na mapie

Galissas, Grecja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$337,734
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
od
$108,148
Zespół mieszkaniowy Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Pireus, Grecja
od
$276,530
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$419,703
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzysk…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
od
$419,703
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Fuzja jest unikalnym, strzeżonym kompleksem mieszkalnym położonym w dzielnicy Paleo Faliro - prestiżowej dzielnicy przybrzeżnej na południu Aten, zaledwie 5 minut od plaż i 15 minut od centrum miasta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesnego życia miejskiego nad morzem z k…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecja
od
$157,985
Liczba kondygnacji 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. ze starym, szczegółowym domem o mocy 55 SQ. M. AMENTIS without the flot and can be renoved for a holiday home. Jest to również cenne miejsce dla nowego domu w najlepszym obszarze Artemidy z bardzo dobrym sprawdzaniem rozwoju wszystkich infrastruktur. …
Agencja
Akinita-kapelli
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Grecja
«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert
16.11.2022
«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert
Wyświetlić wszystkie publikacje