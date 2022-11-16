Kompleks mieszkalny Blue Lagoon Syros

Przegląd właściwości: Syros Island Apartment Complex

Lokalizacja: Syros Island, Grecja

Typ: Kompleks apartamentów

Jednostki ogółem: 21 Apartamenty i studia

Rozmiar jednostki: od 20m ² do 50m ²

Zakres cen: 85000 - 20000 EUR

Opis:

Ten drobiazgowo odnowiony kompleks apartamentowy położony na malowniczej wyspie Syros oferuje unikalną mieszankę nowoczesnego życia i śródziemnomorskiego uroku. Pierwotnie zaprojektowany jako hotel, nieruchomość została świadomie przekształcona w tętniącą życiem społeczność 22 różnych jednostek, począwszy od przytulnych studio do przestronnych apartamentów. Dzięki doskonałej lokalizacji w bardzo turystycznym obszarze, kompleks jest otoczony przez doskonałe miejsca, w tym piękne plaże, zabytkowe miejsca i tętniące życiem rynki lokalne, co czyni go idealnym dla turystów turystycznych poszukujących zarówno relaksu i przygody.

Układ

Kompleks podzielony jest na dwa budynki, z których każdy ma na celu maksymalizację komfortu i estetyki.

Podłoga naziemna składa się z jednostek G- 01 do G- 06, z sześciu studio, w tym G- 03 oznaczone jako wygodne mieszkanie. To piętro zapewnia bezpośredni dostęp do podwórka, tworząc przyjazne środowisko dla mieszkańców i gości.

Na pierwszym piętrze znajdują się jednostki F- 01 do F- 08, oferujące połączenie ośmiu jednostek, w tym dwa studia (F- 04 i F- 05) i sześć apartamentów, zapewniając różne możliwości życia do zaspokojenia różnych stylów życia.

Drugie piętro składa się z jednostek S- 01 do S- 07, z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze. Poziom ten obejmuje osiem jednostek, z dwoma studiami (S- 04 i S- 05) obok sześciu apartamentów, idealne dla osób poszukujących spokojne i malownicze doświadczenie życiowe.

Korzyści

Przodkowy dziedziniec jest pięknie krajobrazowy, zapewniając przyjemne i zachęcające miejsce dla mieszkańców. Górne piętra oferują wspaniałe widoki na Morze Egejskie, zwiększając ogólną atrakcyjność kompleksu.

Pierwsza lokalizacja

Ta nieruchomość jest doskonale usytuowany dla krótkoterminowych czynszów, co czyni ją atrakcyjną inwestycją dla tych, którzy chcą kapitalizować na kwitnącym rynku wynajmu wakacje. Każda jednostka została starannie odnowiona, aby zapewnić nowoczesne udogodnienia przy zachowaniu bogatego dziedzictwa architektonicznego wyspy.

Ten kompleks apartamentowy na wyspie Syros stanowi wyjątkową okazję zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów. Z jego różnorodności typów jednostek i pożądane udogodnienia, jest gotowy stać się suught- after przeznaczenia dla mieszkańców i odwiedzających. Obejmij urok życia na wyspie i odkryj swój nowy dom w tym czarującym śródziemnomorskim otoczeniu.