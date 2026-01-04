  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Alimos
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Alimos, Grecja

Ateny
2
Attyka
25
Regional Unit of South Athens
12
Pireus
5
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Zespół mieszkaniowy Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecja
od
$874,381
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
: Poza tym jest premium kompleks mieszkalny położony na słynnej Riwierze Ateńskiej, zaledwie 160 metrów od piaszczystej plaży i obok Alimos Marina, jednej z największych marin w regionie. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią styl życia morskiego, estetykę, komfort i inwestycje w uzysk…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Zespół mieszkaniowy Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecja
od
$824,430
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Serenity jest nowym kompleksem butikowym w elitarnej okolicy Alimos, zaledwie 3 minuty od wybrzeża Athens Riviera. Panoramiczne widoki na morze, znakomita architektura, tarasy z widokiem na zachód słońca i wysoki standard życia sprawiają, że ten projekt jest idealny do życia, rekreacji i inw…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się