  2. Grecja
  3. Municipality of Ilion
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Municipality of Ilion, Grecja

Ateny
2
Attyka
26
Regional Unit of South Athens
12
Pireus
6
Apartamentowiec WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecja
od
$367,695
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 109 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ten kompleks mieszkaniowy, położony w zielonej okolicy Ilion w Atenach, oferuje doskonałe możliwości zarówno pod inwestycję, jak i do życia rodzinnego.  Budynek zostanie ukończony wkrótce, bo w 2024 roku i został starannie zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i wygodzie. Komplek…
Deweloper
KEGHOLDINGS EE
