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Domy nad morzem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
386
Peyia
519
Polis
28
Yeroskipou
331
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76 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Dom 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj wyrafinowane śródziemnomorskie życie z tej prestiżowej 3 + 1 sypialni luksusowej will…
$2,13M
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Armou, Cypr
Dom 5 pokojów
Armou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający dom jednoosobowy położony w spokojnej wiosce Armou. Ten przes…
$865,839
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Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Kokkinos Villas Położone w spokojnej okolicy, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od piaszc…
$543,338
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 4 pokoi w Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Dom 4 pokoi
Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
W spokojnych wzgórzach Agia Marina, w pobliżu Polis, ta wyjątkowa, kamienna willa oferuje pe…
$2,63M
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Dom 4 pokoi w Tsada, Cypr
Dom 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest luksus, oddzielny dom z niezakłóconym widokiem na morze i prywatny basen po…
$897,513
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Rozwój mieszkalny nad morzem w Pafos Jest to premium przybrzeżny projekt mieszkalny w Pafos…
$1,21M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,46M
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Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$668,428
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Dom 4 pokoi w Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Dom 4 pokoi
Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
W spokojnych wzgórzach Agia Marina, w pobliżu Polis, ta wyjątkowa, kamienna willa oferuje pe…
$2,63M
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Dom 3 pokoi w Konia, Cypr
Dom 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Ten idealny dom łączy elegancką architekturę i stylowe wnętrza, zapewniając luksusowe doświa…
$808,116
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$505,650
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$3,11M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Key- Ready Luksusowa Willa na sprzedaż w Sea Caves, Peyia, Pafos Przedstawiamy tę oszałamia…
$1,74M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$528,739
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 510 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$3,11M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,48M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
3- Sypialnia Modern Villa - Podsumowanie Stylowa i nowoczesna willa z trzema sypialniami za…
$1,11M
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Dom 6 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$892,218
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 2 pokoi w Konia, Cypr
Dom 2 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Ten idealny dom łączy elegancką architekturę i stylowe wnętrza, zapewniając luksusowe doświa…
$619,941
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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