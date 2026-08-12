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Domy Szeregowe w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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40 obiektów total found
Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Współczesna kamienica Przeznaczone do luksusowego wybrzeża życia w Pafos Odkryj ekskluzywną…
$611,931
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż jest uroczy dom położony w południowo-po obszarze Universal, idealny dla tych, k…
$432,919
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Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Ten stylowy dom z dwoma sypialniami oferuje wyjątkową mieszankę komfortu, wygody i śródziemn…
$347,016
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Urocze 2-sypialnia, 1-łazienka kamienica z dodatkową toaletą dla gości, znajduje się w pożąd…
$395,835
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Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Dwie sypialnie w luksusowym kompleksie w Konia Village. Ta wspaniała rezydencja należy do n…
$414,836
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Szeregowiec w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Szeregowiec
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż jest jasne i przestronne kamienica znajduje się na parterze w uroczej okolicy Pe…
$330,945
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Ten stylowy dom z dwoma sypialniami oferuje wyjątkową mieszankę komfortu, wygody i śródziemn…
$347,016
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Szeregowiec w Anarita, Cypr
Szeregowiec
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dobrze zachowany dom na rynku wtórnym w cichej okolicy Anapita. Ten przestronny …
$314,745
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Szeregowiec w Peyia, Cypr
Szeregowiec
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna kamienica, która jest obecnie w budowie w jednym z najba…
$373,031
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Szeregowiec w Anarita, Cypr
Szeregowiec
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten przytulny dom w Anarita oferuje komfortowy salon 132 m2, idealny dla rodzin…
$297,075
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Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Dwie sypialnie w luksusowym kompleksie w Konia Village. Ta wspaniała rezydencja należy do n…
$414,836
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Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Nowoczesny 3-sypialnia, 2-łazienka kamienica w pożądanym kompleksie w mocy Chloraka. W pełn…
$391,789
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Szeregowiec w Empa, Cypr
Szeregowiec
Empa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż: Piękny, nowoczesny dom położony w spokojnej okolicy Empa. Ta nieruchomość oferu…
$275,621
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Szeregowiec w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Ten ready-to-move- w 3-pokojowym domu jest przeznaczony do funkcjonalnego i komfortowego życ…
$300,588
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 3
Jest to ośrodek zaprojektowany z komfortu, odpoczynku i przyjemności wymagającego właściciel…
$524,575
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to ośrodek, który został zaprojektowany z komfortu, wypoczynku i przyjemności rozpoznaw…
$371,865
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Szeregowiec w Tala, Cypr
Szeregowiec
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest dobrze utrzymany dom wtórnego rynku w prestiżowej dzielnicy Tala. Obiekt of…
$454,631
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Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Współczesna kamienica Przeznaczone do luksusowego wybrzeża życia w Pafos Odkryj ekskluzywną…
$611,931
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Szeregowiec w Tala, Cypr
Szeregowiec
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to stylowy kompleks mieszkalny składający się z 59 właściwości: przestronne apartamenty…
$344,069
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: nowoczesny kamienica, w budowie, w prestiżowej dzielnicy Kato Pafos. To przestr…
$571,203
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Szeregowiec w Tala, Cypr
Szeregowiec
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Ten wspaniały dom z dwoma sypialniami oferuje bezproblemową mieszankę tradycyjnej architektu…
$450,882
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Szeregowiec w Timi, Cypr
Szeregowiec
Timi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten trzypokojowy domek w Anarita położony jest w samym sercu wsi cypryjskiej i oferuje dosko…
$309,064
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Szeregowiec w Peyia, Cypr
Szeregowiec
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny kamienica, który jest w budowie w prestiżowej dzielnicy Peia, Peia. …
$334,562
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom z prawem do odsprzedaży 84 m2, położony w popularnej dzi…
$308,916
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Szeregowiec w Empa, Cypr
Szeregowiec
Empa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż: Piękny, nowoczesny dom położony w spokojnej okolicy Empa. Ta nieruchomość oferu…
$275,621
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Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Szeregowiec w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Szeregowiec
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż jest jasne i przestronne kamienica znajduje się na parterze w uroczej okolicy Pe…
$330,945
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Szeregowiec 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
clear Opisaniye Kompleks iz 7 zamechatel'nykh taunkhausov s obshchim basseynom, 2 spal'ny…
$198,690
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Szeregowiec w Polis Chrysochous, Cypr
Szeregowiec
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten nowoczesny dom w budowie oferuje komfortowe zakwaterowanie w prestiżowej dz…
$352,059
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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