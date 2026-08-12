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Rezydencje na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Tremithousa
4
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6 obiektów total found
Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Odkryj uosobienie luksusu i komfortu z tą elegancką, dwupokojową maisonette, idealnie usytuo…
$365,271
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Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Pięknie wykończony i nowoczesny styl, ta dwupokojowa kamienica oferuje otwarty plan życia / …
$438,692
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Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż: oszałamiający off- plan maisonette znajduje się w uroczej miejscowości Tremitho…
$300,058
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Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż: oszałamiający off- plan maisonette znajduje się w uroczej miejscowości Tremitho…
$300,058
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Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette w pożądanym obszarze Tremithousa. Ten obiekt off- pla…
$300,058
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Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette w pożądanym obszarze Tremithousa. Ten obiekt off- pla…
$300,058
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Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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