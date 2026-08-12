Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dystrykt Pafos
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

;
Pafos
6
Tsada
3
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 296 m²
Piętro 13/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 2 pokoi w Tsada, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$982,388
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 273 m²
Piętro 11/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
DD CO DEDD CO DE
Bliźniak 2 pokoi w Tsada, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ŚWIADCZENIA INWESTYCYJNE Ezousa Apartamenty są czymś więcej niż tylko bezpieczną i bezpieczn…
$1,01M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 288 m²
Piętro 9/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,59M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 2 pokoi w Tsada, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 2/2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$1,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 2 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/3
Dwupokojowe mieszkanie - Nowoczesny komfort w sercu Universal, Pafos Ten elegancki apartamen…
$559,448
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 3 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 365 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania przestronnego mieszkania dwupoziomowego w jednej z najbardzie…
$553,739
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 288 m²
Piętro 9/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się