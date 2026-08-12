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Domy na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
386
Peyia
519
Polis
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2 618 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Dom 3 pokoi w Chloraka, Cypr
Dom 3 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesne 3- Sypialnia Bungalow z widokiem na morze w Dolnej Chloraka Ten nowoczesny bungal…
$624,105
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części Geroskipou. Na prywatnej działce …
$535,645
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Peyia, Cypr
Dom 5 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 306 m²
Wyjątkowa willa z pięcioma sypialniami rozmieszczona na dwóch piętrach w prestiżowej dzielni…
$2,31M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
4 sypialnia Willa w jaskiniach morskich Odkryj współczesne życie na wybrzeżu, ekskluzywną k…
$1,42M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
3- Sypialnia Residence Rezydencja trzypokojowa jest idealna dla rodzin, które cenią sobie pr…
$1,06M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 555 m²
Ta markowa, nowa willa z czterema sypialniami (plus office) to off- plan rozwoju w południow…
$2,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Odkryj komfortowe, przybrzeżne życie w tej pięknie prezentowanej willi z 3 sypialniami w poł…
$570,204
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Ta 3-pokojowa willa w Pelagos Beachfront Villas oferuje około 274 m ² wewnętrznej powierzchn…
$2,25M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Wyśmienite trzy sypialnie wille położone w popularnej i spokojnej okolicy jaskiń morskich, n…
$1,51M
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Willa w Empa, Cypr
Willa
Empa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Trzysypialnia Villa z tarasem na dachu i basenem w Emba, Pafos Ta stylowa willa z trzema sy…
$970,470
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
Nowoczesna willa z 3 sypialniami z prywatnym basenem w Coral Bay - Prime Investment Opportun…
$738,110
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Opis własności Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami znajduje się w doskonałej nadmorskiej cz…
$1,19M
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 336 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,51M
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Bungalow w Neo Chorio, Cypr
Bungalow
Neo Chorio, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 158 m²
Wyobraź sobie spektakularny widok na zatokę Chrysochous, jeden z najpiękniejszych obszarów n…
$1,15M
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Dom 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Nowoczesne domy w dzielnicy Kissonerga, Pafos. Ta ekskluzywna kolekcja 5 dwupiętrowych domów…
$598,952
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Nowoczesne domy w malowniczej okolicy Geroskipou, Pafos. Projekt składa się z 37 domów. Głów…
$909,946
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Petra jest niezwykle przestronny i lekki ten projekt 4 sypialnia maksymalizuje widok z każde…
$3,12M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Piękna willa jest teraz dostępna w atrakcyjnej okolicy Aphrodite Hills o wewnęt…
$1,65M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt składa się z 20 prywatnych willi z trzema i czterema sypialniami z dużym ogrodem gmi…
$413,614
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Agencja
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Opis własności Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami znajduje się w doskonałej nadmorskiej cz…
$1,19M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Nieruchomość jest nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w m…
$389,979
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Agencja
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Willa w Polis Chrysochous, Cypr
Willa
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta piękna willa oferuje komfortowe życie w spokojnej okolicy Polis. Willa ma po…
$467,097
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Dom 3 pokoi w Trimithousa, Cypr
Dom 3 pokoi
Trimithousa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Nowoczesne domy zagnieżdżone w malowniczej okolicy wsi Tremithonia, Pafos. Projekt składa si…
$529,842
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 177 m²
Opis przedmiotu: Pelagos Beachfront Rezydencje, Villa No. 26 jest unikalną willą z 3 sypialn…
$1,21M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Mesogi, Cypr
Willa
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Na sprzedaż: Ta wspaniała willa w budowie w Tsadzie łączy komfort i elegancję. Obiekt oferuj…
$1,82M
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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